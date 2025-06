La emoción de Rocío Marengo por su ansiado embarazo y por qué aún no eligió el nombre de su bebé

El fin de semana, Ángel de Brito conmovió con el anuncio de uno de los embarazos más esperados del mundo del espectáculo: luego de varios años de búsqueda y muchos tratamientos, Rocío Marengo y su pareja, Eduardo Fort, están esperando su primer hijo juntos. Esta mañana, en Desayuno americano, la modelo rompió el silencio y compartió sus primeras palabras luego de la primicia.

“¡Felicitaciones!”, arrancó la charla Pamela David. “No podemos más de la emoción”, confesó la mediática y contó que el fin de semana, luego de que trascendiera la noticia, le “estalló el teléfono” de mensajes de afecto.

Rocío Marengo junto a su pareja, Eduardo Fort Instagram

Si bien Ángel de Brito dio a conocer la información este fin de semana, Marengo recordó que muchas personas, incluso David, ya lo sabían desde hacía un tiempo: el 9 de mayo en la fiesta por los diez años de LAM se lo contó a varios amigos. “Mi felicidad ese día fue disfrutar que estaba transferida. ¿Viste que te lo dije en la fiesta de LAM? Al otro día me hacía el estudio de sangre. ¡Esa noche estaba con una ansiedad!”, repasó con mucha emoción.

Luego de un cariñoso ida y vuelta, Pamela volvió a desearle lo mejor a su amiga. “Te lo merecés. Te quiero mucho, Ro. Lo felicité a Eduardo. Que te cuide, porque sos una muy buena persona”, destacó. “Hemos tenido un montón de momentos duros en todo este camino y la verdad es que me demostró que tengo el mejor papá del mundo para mi hijo, el mejor compañero de vida. No puedo estar más feliz”, respondió muy ilusionada Marengo.

Tras felicitarla por el futuro nuevo integrante de la familia, Luis Bremer le preguntó si ya pensaron algún nombre para el bebé. “Tengo un montón, lo que pasa es que me los rechaza. ‘No, ese no. Le van a hacer bullying’. ´No, ese tampoco’. Así que bueno, todavía no tenemos nada”, contó con gracia.

El posteo más esperado

Luego de una larga búsqueda, Rocío Marengo quedó embarazada. Y para celebrar y agradecer, decidió compartir una foto con un breve texto en sus redes sociales. Junto a una postal en donde se la ve sonriente junto a Eduardo Fort mientras sostiene una ecografía en la mano, la mediática escribió: “Siiiii!!!!! Se nos agranda la familia!!!! Bebit@ te buscamos mucho mucho mucho!! Estamos taaaan pero taaaaan felices. Ya TE AMAMOS!!”.

“Gracias gracias gracias a todos los que fueron parte de este camino!! Un camino largo y muy difícil… pero con un final maravilloso!!!! Toooodo valió la pena!! Toooodo pasó porque tenía que pasar!!”, agregó y confió que todos en la familia “estallan” de felicidad. “Tus herman@s, ti@s, prim@s, tu abuela Cuki Cuki (que teje y mira tutoriales para hacerte el mejor saquito) y los amig@s de la flia que te esperan con mucha alegría. Te vimos en la eco y ya se te ve movediz@ y simpátic@!! Las ganas de verte y estar con vos abrazadita... Te esperamos con mucho mucho mucho amor!!”, cerró.

El emotivo mensaje de Ángel de Brito sobre el tan esperado embarazo de Rocío Marengo (Foto: Instagram @angeldebritooki)

El sábado por la tarde, Angel de Brito hizo un paréntesis en su descanso para compartir una feliz noticia: a través de una serie de historias de Instagram confirmó el embarazo de Marengo y se mostró feliz por la buena nueva. “Interrumpo mis vacaciones por trabajo porque tengo una primicia que vale la pena darla. Hace mucho tiempo que venía diciendo que hay un embarazo, que lo tenía confirmado, pero faltaba llegar a las 10 semanas y ya se los puedo contar”, arrancó. “Se los adelanté en Bondi, se los adelanté en LAM, finalmente puedo confirmarles que por primera vez va a ser mamá Rocío Marengo”, agregó el periodista.

“Nada me gusta más que guardar secretos, todo lo contrario de lo que se imaginan. Este embarazo lo sé casi desde el principio. Y como sé todo lo que costó, me alegra el doble”, sumó en otra historia. Luego, explicó que la modelo dejó de trabajar en su programa de streaming porque “estaba cuidándose” y dio detalles de cómo su excompañera transitó las primeras semanas de embarazo: “Tuvo náuseas, vómitos, reposo. Por suerte ya está bien, ahora está en Chile trabajando un poquito con su mamá. Marengo, te queremos, bienvenido el koalita”, concluyó.

El sentido posteo de Rocío Marengo al iniciar un tratamiento para ser mamá

Hace años que Marengo sueña con ser madre. En pareja con el empresario Eduardo Fort desde 2014, congeló óvulos en 2019 y realizó distintos tratamientos de fertilidad para poder quedar embarazada. Incluso, se alejó durante mucho tiempo del mundo del espectáculo para poner todas sus energías en el proceso.

En 2022, trascendió que Marengo había comenzado un tratamiento de fertilidad. Sin embargo, al poco tiempo tuvo que salir a anunciar que no había “bebé en camino”. “La verdad que fue una piña en la cara. Porque fue todo tan lindo, lo viví con tanta felicidad y seguridad y orgullo. Fue todo muy lindo, todo fluía. Pero bueno son cosas que pasan, que está dentro de las posibilidades que salga así. El tema es que hay que seguir e intentarlo. Lo quise hacer público de una porque si se llegaba a filtrar y lo decía alguien sin que yo haya dicho nada, me iba a caer recontra mal”, contó Rocío en aquella oportunidad. Ahora, Marengo está mucho más cerca de cumplir su sueño: en enero de 2026 se convertirá en madre.