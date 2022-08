La foto de Iván Noble tomando mate en Central Park que generó críticas en las redes

En medio de una situación sociopolítica caldeada en la Argentina, el músico Iván Noble se mostró en sus redes sociales en Nueva York, alejado de lo acontecido en las movilizaciones en Recoleta para apoyar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los comentarios en su posteo hicieron referencia a “la doble vara” de Noble respecto a su apoyo al actual modelo gobierno y su accionar cotidiano.

Iván Noble en Central Park https://www.instagram.com/ivanoble/

Así, en lo que parecía una publicación más de su feed de Instagram, muchos usuarios decidieron expresar su opinión respecto a lo que les generó la imagen del artista disfrutando de unos mates en Central Park, y la polémica no tardó en suscitarse .

Imágenes de Instagram de Iván Noble en Nueva York https://www.instagram.com/ivanoble/

“Te hacía en Juncal bancando los trapos por CFK”, “¿No estás en la marcha de apoyo a Cris?”, “Siempre vacacionando en Cuba y Venezuela”, “Nacional y popular”, “La doble vara, no falla nunca”, “Practica lo que predicas ¿Te vas al Imperio a pasarla lindo?”, “¡Muy bien camarada! Combatiendo al capital desde dentro como un infiltrado. A eso fuiste, ¿no? No vaya a ser cosa que tu discurso no se valide con estas imágenes desde el brutal imperio”, “Seguí vos en Central Park, acá hay un lío”, fueron tan solo algunos de los comentarios en contra que recibió y que decidió no responder.

El músico recorriendo Nueva York https://www.instagram.com/ivanoble/

Por otro lado, sus fanáticos le desearon que la pase muy bien en el viaje y también salieron en su defensa, con excepción de quienes le reprocharon no haber estado en la Argentina apoyando a la vicepresidenta. “Qué carentes de argumentos (y amor) quienes vienen a comentar, que por estar en tal lugar, no se puede tener tal ideología”, escribió un follower del músico al ver la catarata de comentarios negativos.

El mes pasado, en diálogo con LA NACION por su rol de jurado en el programa de Telefe, El gran bartender, Noble, de 54 años, habló de cómo se fue “aburguesando” con el tiempo.