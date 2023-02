La gran boda de Lizy Tagliani: quiénes serán sus famosos padrinos y todos los detalles de la fiesta

escuchar

A un mes del gran día, Lizy Tagliani dio detalles de lo que será su gran casamiento con Sebastián Nebot, y reveló los nombres de sus famosos padrinos de boda.

Abordada por un movilero de Intrusos en el Espectáculo en la calle, mientras su pareja se probaba su traje en el atelier de Daniel Castalnovo, la conductora reveló cómo se siente. “ Estoy muy bien. Súper tranquila. La verdad es que no me pongo muy nerviosa por las cosas así que re bien, contenta ”, confió.

“Nunca lo esperé mucho”, confesó la figura de Telefe, y se mostró sincera en relación a las expectativas que tenía de formar una familia: “ Aspiraba a ser una buena tía de los hijos de mis amigas. Era más de pensar que iba a terminar en soledad más que acompañada, pero las cosas han ido cambiando para bien, por suerte, y aquí estoy a punto de casarme ”, completó, satisfecha.

“La propuesta me gustó mucho. Además, Seba hizo algo que le cuesta un montón porque es re vergonzoso. Hizo toda una puesta con unas amigas mías en mi casa, con mariachis y todo. Estaba bordó”, recordó sobre el momento en el que el novio le pidió matrimonio. “La verdad que estoy feliz”, agregó.

Por último, Lizy habló de la fiesta y de los famosísimos padrinos de su boda. “ La fiesta va a ser el 23 de marzo en un salón de una amiga mía, La Paloma, en Berazategui, y va a ser mucho baile. La vamos a pasar bien, con amigos. Pocos. Quisiera invitar más gente, pero no tengo lugar ”, se lamentó.

Al momento de hablar de los padrinos, Tagliani enumeró: Marley, Gustavo Yankelevich -pese a que no sabe si va a estar en el país el día de la boda-, Humberto Tortonese y Mirtha Legrand. “Vamos a poner muchos padrinos para sentirme acompañada y no estar toda vestida sola, que me da vergüenza”, confesó.

El rol de Mirtha en el casamiento de Lizy ya había sido revelado por la diva de los almuerzos. Es que la Chiqui aceptó la propuesta de la humorista durante el programa La noche de Mirtha, en eltrece. “Sería un gran honor”, afirmó Legrand en Twitter. Por su parte, Lizy contó en ese momento que había pensado en ella por lo mucho que había significado en los comienzos de su carrera, cuando era peluquera en los desfiles que organizaba el diseñador Jorge Ibañez.

La palabra del novio

Por su parte, Sebastián Nebot contó cómo se prepara para el gran día. Enfundado en un saco negro, un pantalón a tono con finas rayas negras, una camisa blanca y un detalle floral en la solapa, aseguró que está muy nervioso de cara a la boda, ante la atenta mirada del diseñador Daniel Casalnovo.

Calsanovo, de inmediato, explicó que la elección del atuendo se hizo difícil porque Lizy se mete todo el tiempo. “Quiere opinar de todo”, bromeó y aseguró que la conductora no va a ver antes del gran día el traje de su futuro marido porque hoy el hombre está a la par de la mujer, que tiene que ser también una sorpresa y que “no tiene por qué verlo”.

“Lizy está en la esquina tomando un café”, explicó el diseñador cuando le consultaron por el paradero de la novia. Luego, recordó cuando la conductora lo llamó para pedirle que diseñe el traje de novio y aseguró que le dijo que no quería canje. “Vine sin mucha idea de lo que quería, confío en Dani”, contó luego Nebot, y se mostró satisfecho por el trabajo de Casalnovo.

“La verdad es que estoy nervioso”, confirmó Nebot sobre la llegada del gran día, y explicó que a medida que se acerca la boda siente más la ansiedad. Además, reveló que la ceremonia será tradicional, contó que el casamiento será por civil, que va a tener dos cambios de look y que toda su familia va a viajar desde Mendoza para compartir el gran momento.

Sobre el final del móvil con Intrusos en el Espectáculo, Nebot recordó que a Lizy la conoció en el 2016 durante un viaje de ella a Mendoza, que se dejaron de escribir cuando ella comenzó su noviazgo con Leo Alturria y que la distancia tampoco jugó a favor de la relación. “Hoy estamos genial”, aseguró con una sonrisa en la cara.

