Daniela Celis: por qué lloró cuando vio a su papá, qué va a pasar con Thiago y a qué ex Gran Hermano considera “La uno”

escuchar

Poco antes de la última Navidad, la casa de Gran Hermano se vio revolucionada gracias al repechaje. Gracias a esa herramienta, un grupo de jugadores que habían sido eliminados tuvo la posibilidad de volver a entrar. Entre ellos se encontró Daniela, que ingresó a la casa rebautizada como Venganiela, y decidida a cobrarse revancha contra quienes habían conspirado en su contra. Dos meses después, Daniela había dejado su venganza atrás y vivía en una mayor armonía dentro de la casa. Pero luego de quedar en una placa con Camila, resultó nuevamente expulsada. Y en diálogo con LA NACIÓN, Daniela se refirió a su segunda estadía en el reality, a qué espera para su futuro fuera de la casa y cuál es el sueño que está decidida a cumplir.

-¿Cuándo quedaste mano a mano con Camila, te veías con posibilidades de salir, o pensabas que se iba ella?

-Lo que me pasaba con Cami es que ella se había salvado de un montón de placas y yo la veía heavy a la situación. No me quería ir y quizá me sorprendí porque un poco tenía la esperanza de quedarme, pero sabía que si no me tocaba ahora, me iba a tocar más adelante. Igualmente me quedo con el premio de volver a entrar, eso me hace más que feliz. También quiero agradecerle a la gente que me apoyó un montón, yo con eso ya gané. Con Juli y con Romi decíamos que si nos daban para elegir, entre ganar Gran Hermano siendo la más odiada o ser eliminada pero teniendo el cariño de la gente, yo prefería ganar ese cariño. Así que mi premio lo conseguí.

-Cuando fuiste eliminada por primera vez me contaste la importancia que tenía para vos llegar a la final para ganar la casa. ¿Ese aún es el sueño por el que vas a trabajar?

-Yo creo que todo lo que tengo fue por mi constancia en el trabajo y mi responsabilidad. Desde que me levantaba hasta que me iba a dormir, no dejaba de trabajar y eso va a seguir siendo así. Yo no voy a parar hasta poder conseguir mi casa. Así que estoy mentalizada en eso, que es mi próximo objetivo.

-Tu papá siempre estuvo presente en todas las galas y él te recibió cuando saliste el domingo, ¿cómo fue ese reencuentro?

-Yo salí de la casa con una sonrisa, pero cuando abrí la puerta quebré en llanto. En el camino a Telefe me decía a mí misma que era importante el reencontrarme con mi familia. Y cuando llego al piso, me encuentro con que solo estaba mi papá. No estaban mis amigos, ni mis hermanos, no había nadie. En mi primera salida hubo un montón de personas, pero esta vez no me esperaban, porque no creían que yo saliera. Y eso me angustió porque sentí que los decepcioné. Imaginate que lo abracé a mi papá y ahí lloré el doble. Yo le pedía perdón y él me decía: “No pasa nada, es un juego, vos estuviste bárbara”. Sé que mi viejo estuvo en todas las galas, mi familia también me bancó muchísimo, pero nadie se esperaba que saliera, me tenían mucha fe.

-Adentro de la casa algunos participantes opinaron que la fulminante de Julieta no cayó bien en el público y que por eso la defendieron a Camila votando en tu contra, ¿coincidís con eso?

-El motivo por el que estoy afuera, no lo sé. Quizá hubo muchos motivos juntos, pero cuando me enteré que fue por dos puntos y medio de diferencia, me di cuenta que estuvo peleadísimo. Así que me quedo con ese amor de la gente. La primera vez que me fui tuve un 73 por ciento de votos en contra, una locura. Pero ahora irme por dos puntos de diferencia es recibir mucho cariño.

-¿Ya lo pudiste ver a Thiago? ¿Ves un futuro compartido con él?

-Te contesto como le diría a un familiar: sinceramente no hablé con Thiago fuera de cámara. Estoy esperando ese encuentro. Hasta ahora todos los encuentros fueron en tele, pero hoy termina mi aislamiento. A mí me encantaría hablar con Thiago en privado, a puertas cerradas, y ser los Thiago y Daniela del afuera, para ver qué pasa. Puede ser que surja algo, como que no. Yo no me quiero hacer falsas expectativas, pero estoy abierta al amor y a lo que pueda llegar a pasar.

-¿Cómo se estaban viviendo los últimos días en la casa? Porque uno como televidente empieza a ver el cansancio en los participantes...

-Esos últimos días estuvieron pesados. Estábamos todos sobrecargados de cansancio, hay mucho estrés emocional y se extraña. Entre nosotros nos llevábamos bien y se estaba generando un lindo grupo. Pero ya se siente que pasaron cuatro meses. Se necesitaba un poco de aire fresco, estar en familia. Por eso es que la entrada de Mora y Caramelo fue algo mágico para nosotros, nos despabiló un montón.

-Si hubieras seguido en juego, ¿qué familiar tuyo hubiera entrado?

-Hubiera ingresado mi hermana, Mara Celis. Se lo perdieron, porque con nosotras dos, la casa hubiera sido un caos (risas). Ella es más chica que yo, tiene 21 años y es la mamá de mi ahijado. ¿Vos viste cómo me potenciaba con Juli? Bueno, ¡con Mara me potencio diez veces más!

-¿Hacia dónde tenés ganas de llevar tu carrera, ahora que tu estadía en Gran Hermano terminó?

-¡Sinceramente quiero todo, me gusta todo! Voy a cada programa y a cada piso y donde me invitan la paso bomba. Me siento muy cómoda y me encantaría estar sentada en un panel. Amo la tele, pero también estar fuera de la tele. Me gustaría hacer temporada o bailar en el próximo carnaval. Quiero hacer un poco de todo. Si hay trabajo, yo trabajo, y a todo voy a decir que sí.

Daniela, el último domingo, al salir de la casa de Gran Hermano adrian diaz bernini - Gentileza Prensa Telefe

-Y si mirás a otras ex Gran Hermano, ¿los pasos de quién te gustaría seguir? ¿Ser como Ximena Capristo, que trabaja en tele, o quizá como Andrea Rincón, que está más instalada como actriz?

-Ximena es la uno, la amo, pero me gustaría tener un poco de todas y poner mi impronta. Lo que me gusta de ellas y que admiro muchísimo es que tienen un nombre y apellido y no son más “fulanita de Gran Hermano”. Son mujeres que lograron ser conocidas y que la gente las quiere. Y eso es lo más lindo que me podría llegar a pasar.