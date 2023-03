La mirada de Mario Pergolini de la TV actual y su contundente respuesta sobre por qué no vuelve a la pantalla

escuchar

Cada tanto, Mario Pergolini, una de las máximas figuras de la televisión de los 90 y uno de los empresarios más importantes de la industria del entretenimiento, retoma su pose rebelde de cuando todavía era una guía para los adolescentes y dispara para todos lados. En esta oportunidad y consultado por un cronista de Intrusos en el espectáculo -por América-, no se privó de dar su parecer sobre la actualidad de la TV y aseguró que está muy lejos de volver a estar al frente de un programa: “Mi tiempo ya pasó”.

“¿Hay un cambio de paradigma en la televisión? Porque por ahora Tinelli no tiene pantalla, Mirtha no tiene pantalla, Susana está ahí viendo... no sé si hay un cambio generacional…”, lo abordó Gonzalo Vázquez en la puerta de Vorterix. “El tiempo nos pasa a todos. Le pasó a (Juan Carlos) Mareco para aquellos que recuerden a Mareco. Larrea tuvo su gran momento”, analizó. “Las estrellas van cambiando. La forma de ser una estrella ha cambiado. Evaluarlos con la vara de éxito o fracaso por si tienen o no para hacer es demasiado exigente o demasiado frío”, resaltó.

“No hay nadie indispensable en los medios. Somos minutos de entretenimiento, nada más”, aseguró Pergolini después cuando le consultaron si las grandes figuras como Mirtha, Susana o Tinelli debían estar en la pantalla. Luego, cuando el movilero quiso saber si le gustaría ver a sus colegas en pantalla, sumó: “Ya no veo tele”.

Cuando Vázquez le preguntó por sus épocas como conductor, cuando aún tenía el pelo largo, el hombre de radio se rio y aseguró que no recuerda con frecuencia sus tiempos en la televisión. “No lo hago, no tengo melancolía, no extraño nada de eso. Me han ofrecido volver a la tele miles de veces. Me la paso viendo programas que me han ofrecido y ya está, mi tiempo pasó”, cerró.

Mario Pergolini en tiempos de Turno tarde

En octubre pasado, entrevistado para LN+ por Luis Novaresio, Pergolini también dejó picantes declaraciones sobre el medio que lo vio nacer. Sobre Gran Hermano, el empresario aseguró: “Atrasa en la televisión. Me llamó la atención que siga existiendo, no es una crítica sino una mirada”, observó. Y dijo sobre el conductor del ciclo, Santiago Del Moro: “Parece un conductor de los 90 o de los 2000. Yo lo vi y dije: cuánto estereotipo. Pero bueno, hay un grupo de gente que está interesada en ver eso. Telefe sabe lo que hace, tiene algo de industria que es difícil de empardar”.

En la misma línea, Pergolini fue consultado sobre Marcelo Tinelli: “No miro a Tinelli, pero sí hablo con él”, reveló. Según Pergolini, no hay hoy estrellas en la televisión. “Susana no es estrella, si hace un programa no hace 22 puntos. Mirtha, con todo respeto, tampoco. Son estrellas que han quedado, pero no traen nuevo público, no tienen nuevos formatos. Son los nombres que nos han quedado, que han hecho cosas increíblemente grandes por el entretenimiento. Tinelli está peleando para seguir siendo importante”, opinó.

Mario Pergolini: "Susana no es estrella"

“La estrella en Telefe es el formato, es el contenido. Hoy en día, un programa político pasa por sus protagonistas, hay que apostar más a las personas, según el dispositivo, el canal, la edad. Como no hay estrellas, seguimos apostando a formatos de 15 o 20 años, mundialmente. Pasa que en el mundo no se ha abandonado tanto como hicimos nosotros con la televisión. Creo que tiene que ver con los presupuestos”, argumentó.

En esa línea, analizó también al público, a la audiencia y a los oyentes. “El público que va cambiando no está en los viejos formatos, no está en la tele, no está en la radio. Vos ves hoy en día canales de YouTube que transmiten solamente cuando tienen algo que mostrar y captan un gran volumen de audiencia”. Alejado de la televisión, el exconductor de CQC afirmó: “Ya no me peleo más con nadie desde hace años. Cuando me fui de la competencia me relajé”.

