La particular confesión de El Polaco en el diván de Verónica Lozano

El Polaco contó que festejó su cumpleaños en familia: con sus dos hijas, en el campo

27 de mayo de 2019 • 16:59

Está festejando trece años como solista, con casi 5000 shows en su haber. Según contó Verónica Lozano, El Polaco se hizo un hueco en su apretada agenda y pasó por el diván de Cortá por Lozano, en Telefe. Dispuesto a hablar de todo, arrancó con confesiones íntimas. "Empecé a hacer terapia hace un mes. Estoy yendo dos veces por semana. Nunca había hecho, quizá porque era más chico y decía que me la podía bancar solo. Pero me encanta ir al psicólogo; está bueno revisar de dónde vienen las cosas y quiero saber los por qué. Hablé de mi infancia y de mi vida hasta hoy. Y me siento bien. En mi familia nadie fue nunca al psicólogo".

¿Si está en pareja? "No. Estoy soltero desde hace un año y medio. Es un momento en el que conozco chicas pero no puedo enamorarme. Pero me gusta estar en pareja. No está bueno estar solo aunque cada vez me cuesta más la primera cita. A todos mis amores les dediqué canciones. Porque uno se inspira en lo que tiene en la cabeza, ¿no?".

El Polaco contó que está muy avocado a pasar tiempo con sus hijas, Sol (12) y Alma (6). "Estoy con las nenas, las veo a las dos al mismo tiempo. Hacemos cosas los tres juntos. Como se llevan seis años, cada una tiene su habitación. Estoy muy bien, de verdad. El jueves pasado cumplí 32 años y me fui a pasarlo con ellas al campo. En otro momento salía con amigos".

Verónica le preguntó cómo está Sol, que hace pocos días subió a Instagram un video en el que contaba que le hacían bullying, por su aspecto físico. "Sol está mejor ahora. Su mamá y yo hablamos mucho con ella. Es muy inteligente y valiente. Porque hay que ser muy valiente para hacer el posteo que subió".

Ya está ensayando la salsa de a tres junto a su ex, y mamá de Sol, Karina La Princesita. ¿Cómo se llevan hoy? Porque durante mucho tiempo tuvieron una relación muy conflictiva. "Hay cosas que hacés y no te das cuenta cuando sos chico- se justificó-. Ahora, de más grandes, tenemos otras herramientas para tratar las situaciones que nos pasan. Y si te equivocaste tenés que reparar, pedir perdón. Es el día a día. Muchas veces le pedí perdón a Karina. Pero a veces eso no alcanza, y hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Recién empecé a darme cuenta de muchas cosas a los 26 años".

También habló de las acusaciones de violencia de género de Valeria Aquino, expareja y madre de su hija menor, Alma. Si bien la justicia lo sobreseyó por esa causa, El Polaco tiene algo para decir. "Es un tema que lastima mucho porque hay gente que sufre. Yo ya no quiero hablar de eso, porque es difícil. Es algo que te hace mal y estar en los medios, además, es jodido. Hoy son todas alegrías porque me siento bien en todos los sentidos.