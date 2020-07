La modelo contó que estuvo en contacto estrecho con su pareja y no se contagio de Covid-19 Crédito: Instagram

Fiel a su estilo, Pampita Ardohain no tuvo pelos en la lengua para sacarse las dudas sobre la relación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde , luego de que fuera confirmado que el intendente de Lomas de Zamora tenía coronavirus y su mujer e hija no se hubieran contagiado. Ante este panorama y al tratarse de una enfermedad tan infecciosa, los especuladores no tardaron en poner en duda el vínculo. Entonces la modelo tomó el guante y durante su programa Pampita online, fue por más información sobre la naturaleza de la relación entre la rubia y el político y le preguntó si se besaron en la boca en esos días previos al diagnóstico.

El intendente ya fue dado de alta, tras recibir un tratamiento de plasma y pasar unos días en terapia intensiva. Más tranquila, con su pareja en casa, Cirio habló con el ciclo conducido por la jurado de ShowMatch y se abrió sobre cómo vive la pareja puertas adentro. "Hay muchísimas parejas en las que había un positivo y el otro no. En este caso no pasó aunque yo duermo con él, le hice masajes el día en que estaba mal del pecho...", explicó la conductora de La peña de morfi. Entonces Pampita retrucó: "¿Fue una semana de besos, chaparon, o fue una semana en la que él andaba muy ocupado? Capaz que esa semana no hubo tanto beso...". Y Cirio contestó: "No solo me dio besos a mí sino a Chloe, que estuvo en la cama con nosotros un montón de tiempo. Conmigo tuvo una relación normal".

Fue así que la conductora del ciclo de Net llegó a la siguiente conclusión: "Entonces ustedes tienen el sistema inmunológico más fuerte". Por su parte, Cirio opinó: "No sé, la verdad es que no tengo idea". Pero ellos no son el único caso, sin ir más lejos, destacó una de las panelistas: "Mauricio D´Alessandro dio negativo y su esposa, positivo".

Sobre la vuelta de Martín a casa

"Después de que uno toca fondo, pasa algo en la pareja, hace que las emociones estén más fuertes que nunca. ¿Se sienten más enamorados?", pregunto Pampita sobre cómo estaban hoy Jésica y Martín. A lo que la conductora de La peña del Morfi contestó: "Sí, todo el tiempo. Igual, nosotros somos muy melosos y con esto peor, estamos diciéndonos lo que sentimos, cuidándonos. Mejoró".

Pampita quiso sacarse otra duda: "Después de todo esto, ¿no les dio ganas de traer un hermanito para Chloe?". "También lo pensamos, pero ya nos arrepentimos. No, todavía no. Chloe ama a sus hermanos con todo su ser. Es hermoso verla con sus hermanos y a sus hermanos con ella. Es la única nena", respondió Cirio respecto a los tres hijos que tiene el político producto de su relación anterior.