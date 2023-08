La reacción del exmarido de Tori Spelling al ver a la actriz viviendo en una casa rodante con sus cinco hijos

escuchar

Desde hace algunas semanas, el nombre de Tori Spelling ocupa un lugar destacado dentro de las noticias del mundo del espectáculo. Es que la actriz, hija de uno de los productores de televisión más exitosos de los 80 y 90 y protagonista de la serie furor de esos años -Beverly Hills, 90210- pasó de vivir en una lujosa mansión a deambular entre hoteles baratos y una casa rodante junto a sus cinco hijos, una situación que a Dean McDermott, su exesposo, le causó una gran indignación.

El derrotero de Spelling, de 50 años, comenzó cuando descubrió una infestación masiva de moho en su casa que la estaba enfermando tanto a ella como a sus hijos. Por ese motivo, todos debieron abandonar el hogar. Sin noticias certeras sobre su paradero, el mes pasado fue descubierta saliendo de un hotel de ruta de cien dólares la noche y días después fue fotografiada en una casa rodante ubicada en un campamento de California.

Tori Spelling fue vista viviendo en una casa rodante durante la última semana mientras lucha contra sus problemas financieros Splash News/The Grosby Group

Un mes después de tener que abandonar su casa, McDermott anunció que la pareja se había separado tras 17 años de matrimonio. “Tori Spelling y yo hemos decidido tomar caminos separados y comenzar un nuevo viaje propio”, escribió el actor, de 56 años, en una declaración que luego eliminó. “Seguiremos trabajando juntos como padres amorosos y guiaremos y amaremos a nuestros hijos en este momento difícil”.

La furia de McDermott

Tori junto a sus cinco hijos y su exmarido, Dean McDermott Instagram

Según le contó una fuente cercana al canadiense al diario Daily Mail, el actor está “furioso” con Tori por elegir vivir en una casa rodante a pesar de recibir numerosas “ofertas de amigos para quedarse en sus casas”. Además, los testimonios revelan que el hombre, de 56 años, está convencido de que Spelling está haciendo todo esto por “simpatía” y aseguró que ella no está “en la ruina”.

“Dean está legítimamente mortificado, al igual que todos los amigos de Tori. No entienden por qué ella estaría haciendo esto a menos que sea por simpatía, porque ella tiene dinero”, aseguraron luego. “Tori no está arruinada y ha recibido ofertas de amigos para quedarse en sus casas. Dean no cree que los niños deban vivir así y, por supuesto, está enojado”, completaron.

El enojo de Dean es porque su exmujer “se comporta como una niña”, dijo una fuente cercana al actor. “Tuvo todas las oportunidades para hacer que este matrimonio funcionara y, en cambio, fomentó la narrativa durante años de que había terminado con Dean”, agregaron los allegados al actor. Por último, aclararon que la “principal preocupación” de Dean son sus hijos, y que “todavía habla con ellos” regularmente.

Tori entra a la casa rodante que comparte con sus cinco hijos. Según su ex, en realidad Spelling no tiene problemas financieros y hace todo por "simpatía" Splash News/The Grosby Group

Tori fue criada por uno de los productores de televisión más exitosos del mundo y vivió en la segunda residencia más grande de todo Los Ángeles cuando era adolescente. Sin embargo, ganó popularidad cuando fue una de las elegidas, con tan solo 17 años, para protagonizar Beverly Hills, 90210. Según trascendió, en los años que pasaron desde aquel gran suceso y la actualidad, Spelling acumuló decenas de miles de dólares en deudas de tarjetas de crédito.

La estrella ha sido muy abierta sobre sus problemas financieros a lo largo de los años. Incluso hace un tiempo confesó en Good Morning America que después de que la eligieron para la exitosa serie, sus padres le dijeron que estaba sola financieramente. Además, explicó que tenía dificultades para administrar sus fondos.

Volver a la TV

Tori Spelling junto a sus excompañeros de Beverly Hills, 90210, Jennie Garth y Ian Ziering

Mientras espera solucionar su presente habitacional, trascendió que el objetivo de Spelling es regresar al mundo de los realities. Incluso estaría en “conversaciones” para formar parte de la próxima temporada de Dancing With the Stars. Así lo confirmó una amiga cercana de la actriz al Daily Mail. “Este podría ser finalmente el año en que haga el programa. Tantas estrellas de 90210 lo han hecho, por lo que tendría mucho apoyo de sus exmiembros del elenco”, explicó.

“Al programa le encantaría su historia y agradecería la oportunidad de contar su verdad, y ella siente que hacer el programa podría abrirle algunas puertas hacia el final del año y hacia 2024″, agregó. “Ha habido conversaciones para ver qué se puede hacer, nada oficial, pero el resultado apunta a que ella esté en la pista de baile”, cerró.

