La respuesta de la actriz Aislinn Derbez a los rumores de romance con Sebastián Yatra

Tras su separación de Tini Stoessel en 2020, Sebastián Yatra no ha vuelto a confirmar públicamente ningún nuevo romance que lo tuviese como protagonista. Sin embargo, no han sido pocas las especulaciones respecto de su vida amorosa. Ante los rumores de un actual noviazgo con Aislinn Derbez, la actriz mexicana de la serie La casa de las flores aclaró cuál es el vínculo que une a ambos artistas.

La también modelo de 36 años dio a conocer el pasado julio que la relación sentimental que mantenía con Jonathan Kubben, con quien inició un noviazgo tras su divorcio de Mauricio Ochmann, había concluido.

Varios meses después, la mexicana manifestó que por el momento no desea tener pareja. Como indica la revista People en español, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, Derbez respondió a las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un nuevo amor.

“¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente de estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo a cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, aclaró.

Tras ello, la actriz negó rotundamente que su relación con Sebastián Yatra sea algo más que una amistad. “No hombre, ¡cómo inventan!, es mi amigo”, dijo al respecto.

Romances y rumores

En cuanto a la vida sentimental del colombiano, varias han sido las jóvenes con las que se lo ha vinculado desde su separación de Tini Stoessel en 2020. En mayo de ese año, la exVioleta y el autor de “Robarte un beso” confirmaron su decisión de seguir por vías separadas. El anuncio llegó en medio de rumores de infidelidad que tuvieron a Danna Paola, la actriz y cantante mexicana, como tercera en discordia.

En octubre de ese año, algunas interacciones en las redes indicaban que el cantante estaba comenzando un romance con la modelo Anaili Abreu. Desde su cuenta de Instagram, la influencer Vicky Braier [más conocida como Juariu] se encargó de rastrear qué tenían en común Yatra y Abreu. A través de distintos detalles que advirtió en las redes sociales, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) insinuó que había florecido el amor entre el cantante y la modelo.

Este año, luego de su participación en un programa especial de Susana Giménez que lo llevó a tocar en el subte porteño, Yatra volvió a acaparar el centro de las especulaciones y fue vinculado con dos jóvenes argentinas. En agosto, el seductor artista pasó un fin de semana en Buenos Aires tras dar una serie de shows en el Movistar Arena y en el interior del país y, según contaron en Intrusos (América) habría mantenido un affaire con otra bella joven local. “¿Yatra de novio con una influencer?”, preguntó Florencia de la V para presentar el tema. “Con una modelo”, corrigió Pablo Layús, quien dio a conocer el nombre de la chica en cuestión: Mika Ishii, la hija de Mario Ishii, el intendente de José C. Paz. “Mika estuvo el sábado acompañando a Yatra en una disco que está sobre la Costanera”, agregó el panelista.

Invitada al piso de Intrusos (América), Ishii habló en ese momento de su vida y contó algunos detalles de las horas que vivió junto a la estrella de la música y exnovio de Tini Stoessel. “Fui al recital de Sebastián y después fui al boliche con mis amigos”, reconoció cuando le preguntaron cómo terminó en el mismo lugar que el cantante. Luego explicó que con Yatra tienen amigos en común, que estaban bailando todos juntos y que en ese momento aparecieron las cámaras y los filmaron. “De ahí salieron todas esas cosas que estamos viendo”, explicó. Sobre el resto de las chicas a las que se las relacionó con Yatra, Ishii confirmó que sí vio a Nati Jota en el lugar. “¿Es cierto que lo tiroteó un poco?”, preguntó Maite Peñoñori muy directa, y ella sin querer -pero queriendo- confirmó la información de la periodista. “A mí me contaron que en el boliche ella lo beboteó un poco”, insistió la panelista. “Sí, puede ser”, aunque confirmó que no llegaron a “chapar”.

En esas mismas semanas del pasado mes de agosto, Yatra volvió a ser noticia, en medio de su gira latinoamericana en el marco del Dharma Tour, al filtrarse un video en un boliche que lo vinculaba con la modelo Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez. En el video difundido en TikTok, se aprecian las luces azules del boliche y la gente bailando desaforadamente al ritmo de “Don’t stop me now” de Queen. No obstante, en el centro de la escena se lo ve a al cantante saltando en frente de Lucía Celasco, quien trata de agarrarlo y, finalmente, le da un beso en la boca.

Filtran un video de Sebastián Yatra con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, en un boliche

Sobre ese paso del músico por la Argentina, la panelista Estefanía Berardi sentenció entonces en LAM (América): “Yatra estuvo descontrolado. Está soltero. No durmió en toda su estadía en el país. Estaba con una actitud, no sé cómo decirlo porque no quiero ser ordinaria, pero como que todo el tiempo está caliente. Estaba medio regalado. Le venían bien todas”.

