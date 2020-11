La modelo y conductora contó por primera vez un dato sobre una secuela que le quedó tras sufrir un accidente Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2020 • 10:32

Carolina "Pampita" Ardohain estuvo como invitada, de manera virtual, en el programa que conducen Guillermo "El Pelado" López y Soledad Fandiño en América, Santo Sábado. En diálogo con el conductor hace unos días, la modelo respondió una serie de preguntas picantes, y una de esas respuestas alcanzó trascendencia a posteriori.

El momento de revelación de la noche llegó con la consigna #JamásContéDeMi que propone el ciclo en sus charlas íntimas, y que le dio pie a la conductora de Pampita Online para compartir algo que nunca había contado públicamente.

"Jamás conté que tengo un brazo más corto que el otro. Mucho más corto que el otro", dijo Ardohain, dejando sin palabras a López. "¿Pero mucho más corto?", indagó, y ese fue el instante en que la modelo detalló lo que le sucedió, para luego mostrar los brazos.

"Tuve que hacer mucha recuperación tras una accidente de auto. Como no moví partes del cuerpo por mucho tiempo, me quedaron más atrofiados algunos músculos. Nadie sabe", relató, muy tranquila, en relación a ese accidente automovilístico que sufrió años atrás.

Recientemente, Pampita fue centro de todas las miradas cuando se reavivó el enfrentamiento que mantiene con Nicole Neumann. Todo empezó cuando Nicole dijo que antes de tener un nuevo hijo, su exesposo debería "cumplir con la manutención" de las tres hijas que tuvo con ella, Allegra, Sienna, e Indiana. "Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida", afirmó, dejando entrever que Fabián Cubero no le pasa la suma de dinero correspondiente en lo referido a alimentos.

Pampita, al opinar del tema en su programa de Net TV, manifestó que, según su criterio, los hijos y los asuntos económicos deberían ir por carriles diferentes.

"Tener un hijo no tiene que ver con lo económico", aseveró, ante lo cual Nicole fue durísima. "Es muy fácil para alguien en un contexto que tiene un arreglo de por vida en dólares contestar una cosa así. Cuando uno está en otra situación analiza mucho más traer otro hijo al mundo si no le podés dar de comer o pagar una educación como corresponde. Es muy fácil cuando uno está en un contexto fuera de la realidad opinar desde ahí. Se ve que se le acabó la sororidad", disparó.

Conforme a los criterios de Más información