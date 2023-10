escuchar

El sábado por la tarde trascendió una noticia que conmocionó al mundo del espectáculo: Matthew Perry, el actor que le dio vida al querido Chandler Bing de la exitosa serie Friends, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles. A poco más de 24 horas de su fallecimiento, y mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia, comenzaron a trascender sus últimos movimientos públicos, entre los que se destacan una salida con amigos y un paseo con una misteriosa mujer.

La última aparición pública del actor fue el 21 de octubre, una semana antes de morir: se lo vio saliendo de un restaurante del oeste de Los Ángeles con amigos. Según las imágenes, Perry parecía estar disfrutando del momento. El encuentro se dio en Apple Pan, un lugar popular en el oeste de la ciudad californiana conocido por sus hamburguesas, sándwiches y tortas. Luego de la velada, Perry se fue con un amigo que cargaba una bolsa de comida para llevar. En cuanto a su aspecto, a Matthew se lo vio con una incipiente barba, un look diferente al que el público estaba acostumbrado. Sin embargo, el actor parecía estar de buen ánimo.

Matthew Perry, en su última aparición pública en Los Ángeles, luego de compartir un almuerzo con amigos TIDLA-15

Antes de esa salida, a Matthew se lo vio, durante el último mes, dos veces con una misteriosa mujer. El 25 de septiembre, según consignó el diario Daily Mail, disfrutó de un almuerzo en el moderno restaurante de sushi Nobu Malibú, donde suelen ir las celebridades, con una misteriosa mujer. En las imágenes que trascendieron, se lo puede ver al actor yendo al estacionamiento para buscar su auto mientras su cita esperaba al costado del local, aparentemente para no ser fotografiados juntos. Sin embargo, una vez que el auto llegó a la puerta del establecimiento, ella se subió del lado del acompañante. Antes de eso, Perry había sido fotografiado colocando la mano sobre la espalda de su acompañante.

Matthew Perry fue capturado el 3 de octubre con una misteriosa acompañante Backgrid/The Grosby Group

El 3 de octubre, ocho días después de aquel almuerzo, Perry fue captado por una cámara de fotos luego de lo que parecía una sesión de actividad física. El actor vestía una remera azul, unas bermudas grises y zapatillas. En la imagen se lo puede ver agotado. Junto a él, otra vez la misteriosa mujer, que también vestía ropa deportiva.

Las imágenes de Perry con esa mujer llamaron particularmente la atención. ¿Por qué? Porque desde que terminó su relación con la agente literaria Molly Hurwitz, en junio de 2021 y luego de tres años de noviazgo, no había tenido otra relación. Hoy, tras su muerte y a partir de la reconstrucción de sus últimas horas de vida, los ojos volvieron a posarse sobre aquella misteriosa compañía. Es que la tarde de su muerte, según publicó el portal TMZ, su asistente regresó a su casa después de hacer unos trámites y descubrió que Perry no respondía. El asistente hizo entonces cuatro llamadas: al 911, a la madre de Perry, a uno de sus hermanos y a una persona más cuya identidad, todavía, no trascendió.

Un cuerpo deteriorado

La estrella de Friends Matthew Perry se dejó ver agotado en lo que parecía ser una salida deportiva Backgrid/The Grosby Group

Durante gran parte de su vida, Perry luchó contra sus adicciones: tenía una fuerte dependencia al alcohol y a los opioides, una batalla que contó con lujo de detalles en su autobiografía. En uno de los pasajes del libro, Matthew manifestó: “Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte”. Además, su colon estalló en una oportunidad por el consumo excesivo de drogas, lo que le significó dos semanas en estado de coma y cinco meses dentro de un hospital.

Sin embargo, su problema durante los últimos meses de su vida, según señalaron sus amigos al Daily Mail, no fue el alcohol o las drogas sino el tabaco y la comida chatarra. Un informe que publicó el medio en el mes de septiembre consignaba que sus amigos estaban preocupados porque Perry fumaba “de dos a tres paquetes de cigarrillos al día” y se atiborraba “de hamburguesas y papas fritas” a pesar de tener un “entrenador profesional y un nutricionista a su disposición”. “Tiene suerte de estar vivo”, dijo una fuente al National Enquirer en ese momento.

Una postal de Perry del 2021 Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

El sábado, en la casa de Perry, la policía no encontró narcóticos ilícitos: la hipótesis que circula es que la causa de su muerte fue un paro cardíaco seguido de ahogamiento. Si bien la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles publicó los resultados de una autopsia preliminar, aún están a la espera de los resultados toxicológicos y de una mayor investigación, que podría tardar semanas en completarse.

