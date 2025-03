Lali Espósito arremetió contra Eial Moldavsky sin nombrarlo y habló de su mayor temor

La entrevista de Pedro Rosemblat a Lali Espósito en el estreno de la nueva temporada de su programa, Industria nacional, al aire de Gelatina, llega en un contexto cargado de polémicas, como los dichos de Eial Moldavsky sobre la supuesta cita que tuvo tiempo atrás con la actriz y cantante, de la cual reveló detalles íntimos, y los ataques del presidente Javier Milei, quien se ha expresado en contra de la artista en reiteradas oportunidades. Si bien el conductor había adelantado a LAM (América) que no creía que tocaran el tema de Moldavsky, finalmente Lali deslizó su opinión de manera muy sutil durante su cálida charla.

“¿Cómo hacés para mantenerte entera, para discernir lo que es realmente tu humanidad de tu figura pública?”, le preguntó Rosemblat luego de contar a la audiencia que “la digitalidad y la exposición pública” es el tema que más hablan como pareja.

“Creo que, sinceramente, eso que se ve como una gran valentía, [en realidad] es mucho miedo, ¿eh? Yo le tengo mucho miedo a ese vacío que se debe sentir, con el que coqueteé muchas veces, a estar solamente atravesada por mi yo virtual”, sostuvo Espósito sobre la dualidad de una persona y lo que esa persona muestra en sus redes sociales.

“Esa Lali que hace ese laburo, que está en la cabeza y en la casa de la gente por un montón de factores, porque hay gente que te ama, que te odia, que quiere conocerte”, dijo sobre su yo virtual. Y aclaró: “Todo ese universo en el que estamos todos, porque esto no tiene que ver con la fama. A partir de la existencia de las redes sociales, todos tenemos un yo virtual, ese espejo de uno mismo un poco con un filtro de Instagram”.

“Le tengo mucho miedo a ese vacío. Creo que no termino de volverme loca porque hago mucho trabajo para mantenerme en mi yo persona. Que no significa que no entienda ni alimente a mi yo virtual, que todos los días no esté pendiente de esa cara mía que sale al mundo. Pero con la misma fuerza me ocupo de mi yo personal, desde la terapia, desde darme un momento de tomar un mate con mi madre”, reflexionó.

Fue entonces que habló sobre la política de la cancelación, tan de moda en los tiempos que corren: “Asistimos a una época donde se nos da con total facilidad el hecho de olvidar tu humanidad. De hecho, cuando alguien comete un error, lo vemos todo el tiempo en las redes, en los streamings, esta cosa de la cancelación, de señalar ese error que aparentemente el otro cometió; lo hacemos todos desde el yo virtual, como si todos no cometiéramos errores”.

“No estoy justificando los errores, pero cuando uno comete un error y pide perdón, uno se tiene que preguntar [a sí mismo] si está pidiendo perdón mi yo virtual, porque está sufriendo ese ataque, o estoy pidiendo perdón yo por algo que humanamente hice mal ”, concluyó, dando a entender lo que piensa del pedido de disculpas de Eial Moldavsky.

Aunque fue extremadamente sutil, sus declaraciones están en la misma línea que las que su novio le dio ayer al cronista de LAM (América). “Te lo voy a plantear genéricamente, no hablando de este caso. Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente que te funan en Twitter y no al día siguiente de que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da desde el prejuicio es que lo que querés enmendar no es el error, sino la puteada en Twitter”, dijo al referirse al motivo por el que dejó de seguir a Moldavsky en Instagram. Y, en ese sentido, remató: “Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter. Hay que bancársela”.

El pedido de disculpas de Eial Moldavsky a Lali

Cabe recordar que los dichos de Eial Moldavsky al aire de Sería increíble (Olga), donde reveló intimidades de una supuesta cita que tuvo con la reconocida actriz y cantante, aunque sin mencionar su nombre, fueron el viernes 28 de febrero, se viralizaron durante el fin de semana y llegaron a los medios de comunicación a partir del lunes 3, mientras que su pedido de disculpas fue el miércoles 5. “Vengo a ofrecer unas disculpas públicas que creo que la situación lo amerita. También, quizás, un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme, que creo que es lo más importante”, fue lo primero que dijo en una serie de videos que subió a sus historias de Instagram. Además de aclarar que “en ningún momento” se refirió a Lali, sostuvo que “la historia es completamente falsa” y que la contó “en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas bolud**es”.

