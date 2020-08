Las fotos al desnudo de Úrsula Corberó que causaron furor en las redes

La actriz de La casa de papel posteó una serie de imágenes por las que cosechó miles de elogios Crédito: Instagram ursulolita

La actriz Úrsula Corberó se encuentra disfrutando de su España natal, y así lo muestra en sus redes sociales, donde cosechó más de 4 millones de likes por un posteo de Instagram en el que se la puede ver al desnudo, disfrutando de la naturaleza.

Recordemos que la actriz vivió gran parte de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus en la Argentina, con su pareja, el Chino Darín. El mes pasado, finalmente hizo las valijas y partió rumbo a España, donde se reencontró con sus afectos.

El 14 de julio, la actriz de La casa de papel compartía con sus seguidores su enorme felicidad por probar platos típicos: "He vuelto a casa, qué emoción", escribía por entonces.

La actriz que interpreta a Tokio en la popular serie que se puede ver por Netflix, estaba viviendo con su pareja en la casa de los padres de éste, Ricardo Darín y Florencia Bas. Úrsula venía de un viaje por Japón y, luego de permanecer dos semanas en España, había viajado a Buenos Aires para visitar al Chino, En ese momento, se decretó la cuarentena en nuestro país, por lo cual la pareja no pudo regresar al departamento de Madrid en el que viven.

"Mi mamá hace todo y no hay manera de pararla", declaró el Chino sobre cómo sobrellevaron el aislamiento en familia. "Nos tiene a todos activos porque, además, si no haces algo, te sentís mal. Por el bienestar y la alegría de los cuatro, cocinan las que saben, que son mi mamá y mi novia Úrsula. Yo soy un desastre y nadie quiere que cocine, pero lavo los platos. También entrenamos, jugamos a las cartas, o los juegos que se te ocurran, y hasta apostamos tareas domésticas a realizar. Nos estamos acoplando porque no es nuestra casa. Nos vamos acomodando en los espacios que quedan libres. La casa es acogedora y no hay problema, por suerte", aseguraba el joven.

Úrsula, por su parte, tuvo sus altibajos y los expresó con sinceridad en sus redes. "Hoy cumplo un mes de cuarentena en Buenos Aires. Qué raro todo. Ha sido un mes muy triste. No quería dejar pasar la oportunidad de mandar amor a todos los que estáis pasando por este mal trago, y agradecer a toda la gente que está anteponiendo la salud de los demás a la suya. Ojalá que pronto podamos juntarnos de nuevo", reflexionaba la actriz en abril.