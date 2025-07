Las llamativas revelaciones de Susana Giménez sobre las presuntas “brujerías” de Graciela Alfano

Tras el escándalo que generaron sus fuertes declaraciones en contra de Graciela Alfano, a quien acusó, entre otras cosas, de hacerle brujería para terminar con su vida, Susana Giménez aseguró que su vehemente reacción se debió a las “mentiras” de la exvedette, aunque sostuvo que no quiere hablar más del tema. Sin embargo, Ángel de Brito reveló detalles de una conversación privada, en donde la conductora le contó cómo se enteró lo que le había hecho la actriz.

Anoche, antes de viajar a Estambul, Turquía, para acompañar a Marley en las grabaciones de Por el Mundo (Telefe), la diva fue abordada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por un grupo de noteros que le preguntó por las repercusiones del "Tapadogate" y todo lo que se dijo sobre los motivos de su disputa.

“No quiero que se me salga la cadena”

“No voy a contestarles a todos, estoy diciendo que no quiero hablar más”, señaló la conductora. “¿Pensás hablar con Alfano o no?”, quiso saber Santiago Riva Roy, el notero de LAM (América). “No hablé en mi vida ni voy a hablar. Hablé una vez para decirle que yo no la había echado de ningún restaurante. Llamaron del restaurante a tu programa para decir que nunca...”, respondió Giménez, tajante sobre su nulo vínculo con la actriz.

“Alfano y Ventura dicen que la bronca viene de Sergio Denis”, le preguntaron luego sobre el posible origen de su enojo con Graciela. “¡Pero, por favor!“, exclamó la diva de los teléfonos mientras intentaba avanzar por los pasillos de Ezeiza.

“Basta, no quiero que se me salga la cadena”, imploró Giménez, que no estaba dispuesta a otro acto de sincericidio como el del viernes pasado, cuando le dijo a Ángel de Brito que estaba harta de Alfano.

Mientras la gente presente en el aeropuerto la aplaudía y se acercaba a saludarla y a sacarse fotos con ella, Susana habló nuevamente con el conductor de LAM y se mostró abrumada por las consultas de los noteros. “Ay, Ángel, me estoy volviendo loca. Las preguntas que me hacen”, se lamentó. “Chicos, no quiero que me pregunten más, no quiero que me pregunten más pavadas, si este dijo y este otro dijo”.

El viernes pasado, Susana Giménez explotó contra Graciela Alfano durante una conversación con Ángel de Brito al aire de LAM (América)

Fue entonces que el conductor quiso saber cómo está después del escándalo que se generó en los últimos días: “Ahora estoy bien. Pero la verdad es que te dije, te conté que me hizo mal que se me salga la cadena. Pero llega un momento que no aguantás. Hace tantos años que habla gente al cuete. Y bueno, me cansé. Las mentiras no las puedo tolerar. Y ya está, me olvidé, ya está. No quiero hablar más de esto. Nunca más se me va a salir la cadena. Me tomaré una pastilla cada vez que escuche a alguien”.

Para calmar las aguas, De Brito le cambió de tema y quiso saber si se va a encontrar con la China Suárez y con Mauro Icardi durante su estadía en Estambul. “¡No!“, exclamó ella y aseguró que solo va a estar con Marley para hacer su programa de viajes. ”Vuelvo enseguida, igual, en 10 días estoy acá. Así que chau, nos hablaremos, besito”, concluyó la diva, no sin antes pedir buena iluminación para la nota que le acababan de hacer.

Qué dijo Susana Giménez sobre las “brujerías” de Alfano

Más tarde, el conductor dio a conocer otras declaraciones de Susana Giménez durante su móvil en Ezeiza que no llegaron a verse en vivo: “Dijo que es una ‘boludez’ lo que mencionó Ventura, que la pelea no es por Sergio Denis. Y que a ella le confirmaron que Alfano habría pagado 5 mil dólares por ese hechizo de muerte“.

Fue entonces que se animó a revelar detalles de la conversación privada que mantuvo con la diva el sábado, un día después de sus explosivas declaraciones contra la exvedette: “Él sábado me llamó y me dijo: ‘Alfano me hizo una brujería. Vinieron dos chicos a la puerta de mi casa del departamento en Tres de Febrero a avisarme que les había pagado 5 mil dólares para hacerme un trabajo de muerte. Yo me asusté mucho y los chicos me dijeron que no iban a hacerme nada porque eran mis fans. Pero sí le habían agarrado la plata a Alfano‘“.

“Una amiga actriz de Susana habló con esos dos chicos y le volvieron a prometer que no le iban a hacer nada y le relataron la misma historia. Son versiones encontradas, por su puesto Graciela dice que es todo falso”, finalizó De Brito su relato.