Las palabras de Bill Murray para recordar a Gene Hackman: “Era un hueso duro de roer”

La muerte de Gene Hackman provocó un hondo pesar en la industria cinematográfica. Muchas de las más importantes figuras de Hollywood expresaron su tristeza ante la noticia, y a través de redes sociales despidieron a quien fue uno de los más grandes actores de todos los tiempos. En las últimas horas, otro ícono del séptimo arte, Bill Murray tuvo unas sinceras palabras dedicadas a Hackman.

Los excéntricos Tenenbaums (2001)

Los dos intérpretes trabajaron juntos bajo las órdenes del director Wes Anderson, en el film Los excéntricos Tenenbaums. Esa película, una de las mejores de lo que va del siglo XXI, contaba con un enorme elenco en el que se destacaban los mencionados Murray y Hackman, entre otros como Anjelica Huston, Ben Stiller o Gwyneth Paltrow.

En referencia a esa experiencia compartida, y en el marco de una charla con Associated Press, Murray expresó: “Era un hueso duro de roer, pero también alguien realmente bueno. Y era alguien difícil, podemos decirlo, y también muy rudo. A una edad avanzada, los actores consagrados no suelen darle una oportunidad a los directores jóvenes. Son muy pesados con ellos, y Gene fue muy pesado con Wes. Pero cuando eso pasaba, yo solía mediar y defendía a mi amigo”.

En un alto del rodaje de "Los excéntricos Tenenbaum", Gene Hackman charla con Gwyneth Paltrow

Esas palabras tienen que ver con que Hackman fue muy complejo de tratar en el rodaje de Los excéntricos Tenenbaums, aunque todo sea dicho, el propio Murray también tiene fama de ser alguien muy difícil en el trato diario durante las filmaciones.

Wes Anderson

En una oportunidad, Wes Anderson aseguró sobre su experiencia junto al fallecido actor en Los excéntricos Tenenbaums: “Fue un personaje escrito pensando en él, aún en contra de su voluntad. Él era muy reservado. Me dijo que no le gustaba cuando alguien escribía un rol pensando en él, porque no lo conocían. Y yo le dije que no lo escribí pensando que así era él, sino que lo escribí para que él lo actuara. Pero cuando leyó el guión, no quiso participar”.

Un tiempo después, Hackman confesó que ese personaje le tocaba una fibra muy delicada, porque un poco como Royal Tenenbaum, el rol que le habían ofrecido, él también había sido poco atento con su familia. Ese personaje reflejaba una realidad que lo incomodaba, y por ese motivo sintió el deber de pedir permiso antes de firmar contrato. Sus hijos le dijeron que sí, que debía aceptar, y Hackman oficialmente se convirtió en un Tenenbaum.

La herencia del actor

Gene Hackman Foto: AFP

Gracias a su participación en grandes películas y producciones, Gene Hackman no solo logró consolidar una exitosa carrera en la industria del cine sino que también amasó una gran fortuna. Además de sus ingresos como actor, realizó diversas inversiones, entre ellas propiedades inmobiliarias, incluyendo sus casas en California y Nuevo México. Por ende, según el sitio Bioscops.com, en 2024 su patrimonio neto ascendía a noventa millones de dólares, con una renta media anual de seis millones de dólares. Asimismo, en los últimos cinco años, el actor habría generado ingresos por un total de treinta millones de dólares.

Fay Maltese, con quien se casó en 1956 y tuvo tres hijos: Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Anne. Sin embargo, después de tres décadas juntos, la pareja se divorció en 1986. A mediados de los años 80, el actor inició una relación con la pianista de origen hawaiano Betsy Arakawa, con quien se casó en 1991. Juntos vivieron en Los Ángeles antes de mudarse definitivamente a Santa Fe, Nuevo México, donde el 26 de febrero fueron hallados sin vida junto a su perro. Ahora, todo indica que la importante fortuna que Hackman acumuló a lo largo de su carrera pasará a manos de sus hijos.

