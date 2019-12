Los grandes amores de Santiago Bal: Carmen Barbieri, Silvia Pérez y Ayelén Paleo

Santiago Bal y Carmen Barbieri, un gran amor que atravesó varias tormentas y que se transformó en amistad Crédito: Twitter

Si hay algo que no ha faltado en la vida de Santiago Bal - que murió hoy, a los 83 años- fueron los amores. Como actor, comediante, productor, autor y director de cine, teatro y televisión, el capocómico siempre estuvo rodeado de bellas damas que lo acompañaron. A pesar de que a lo largo de su vida tuvo varias parejas, hay tres que lo marcaron definitivamente: Silvia Pérez, Carmen Barbieri y Ayelén Paleo.

Silvia Pérez

El amor entre Silvia Pérez y Santiago Bal comenzó en las sombras. Él estaba casado con la actriz Thelma del Río cuando, sin poder evitarlo, quedo embelesado con la joven vedette de 20 años. No pasó mucho tiempo hasta que Silvia quedó embarazada, decidieron darse una oportunidad como pareja y se fueron a vivir juntos.

"A los 20 años tuve una hija sola. Quedé embarazada porque esa noche no me cuidé. Y decidí tenerla", decía la actriz al hablar del momento en que se enteró que iba a ser madre. Poco tiempo después de que naciera Julieta, la única hija mujer de Bal, decidieron separarse. "Las cosas no estaban bien cuando ella nació, entonces me separé. Cuando me enteré que estaba enfermo volví. Y cuando me fui definitivamente Julieta tenía un año y medio", le contaba Pérez a LA NACION hace un tiempo.

Fue en esa época que a Santiago le diagnosticaron cáncer por primera vez, enfermedad que lo llevó a volver a los brazos de Thelma, quien optó por perdonarle la infidelidad y volver a recibirlo en su casa. "Yo la pasé muy mal con él. Era muy chica y tuve que atravesar su enfermedad", aseguraba Silvia, que tuvo que mantener y educar a su hija sola.

Carmen Barbieri

Durante el verano de 1986, Santiago conoció a Carmen Barbieri, la mujer que más tiempo estuvo a su lado. Él ya tenía un nombre en el medio, ella era una joven en busca de cumplir sus sueños. Los 20 años de diferencia entre ellos -él tenía 50 y ella 30- no fueron un impedimento para que naciera el amor.

"Encontré a una mujer que tenía talento y el talento es una de las cosas que más admiro, pero cualquier tipo de talento, no solamente el profesional nuestro. Admiro profundamente a Carmen", explicaba él hace unos meses en el piso de Intrusos cuando le preguntaron qué lo cautivó de ella.

Frente a todo pronóstico, la relación entre ambos iba cada vez mejor. Se llevaban bien tanto arriba como abajo del escenario y cada día se mostraban más enamorados. En 1990 la pareja recibió al único hijo que tienen en común: Federico.

Los problemas de salud de él fueron una constante en la pareja, que a pesar de los golpes lograba sobreponerse una y otra vez a las adversidades. La vedette se ocupaba de trabajar en los peores momentos, y con mucho esfuerzo construyó una exitosa carrera.

Finalmente, tras 26 años, la relación llegó a su fin en el verano de 2011, cuando Carmen se enteró que Santiago, de 75 años, le fue infiel con la bailarina Ayelén Paleo, de 21. "La chica era una fenómena", decía él cuando le preguntaron en Instrusos por qué decidió tener ese romance.

A pesar de las peleas entre ambos, que se volvieron mediáticas, Carmen nunca dejó de apoyar a Santiago y lo acompañó hasta el final. "Este hombre fue el que me dio las alegrías más grandes, los disgustos más grandes también, pero es el papá de mi hijo. Ahora sí me dejó para siempre", decía ella entre lágrimas en el día de hoy. "Fue el amor de mi vida. En las buenas y en las malas yo estaba al lado de él. Fue un gran compañero de 26 años. No sé qué le pasó que terminamos de la manera en que terminamos. Hace unos meses él me dijo que tenía el alma rota por los errores que cometió en su vida, pero que el más grande fue el haberme dejado. Creo que se fue en paz, saldó las cuentas antes de irse y pidió perdón", concluyó Barbieri muy dolida.

Ayelén Paleo

Ayelén tenía 21 años cuando fue elegida para ser parte del elenco de Bravísima, la obra escrita por Santiago y protagonizada por Carmen Barbieri, en Mar del Plata, durante el verano de 2011. Allí, la joven comenzó un romance con Bal, el cual no tardó en salir a la luz y convertirse en un escándalo mediático.

Está relación fugaz hizo que Bal se separara de Barbieri. La vedette se enteró de que el padre de su hijo le daba dinero a su amante y terminó echándolo de su casa. A pesar de que él estaba solo y sin compromisos, la relación con Paleo no perduró.

"Me hubiese gustado ir a visitarlo, pero el hecho de ir implica una situación medio fea con la familia", le decía Ayelén a LA NACION años más tarde, cuando el productor peleaba por su vida en un hospital.