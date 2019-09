Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 12:14

Mónica Farro se casó en agosto con su personal trainer Leandro Herrera y se fueron al Caribe a celebrar su Luna de miel.

Para mostrar lo bien que la están pasando, la vedette uruguaya de 43 años compartió unas fotos totalmente desnuda junto a su marido. Las imágenes los mostraban con sus cuerpos esculturales frente a un espejo con encuadres cargados de erotismo.

Sin embargo, a los pocos minutos las imágenes fueron denunciadas e Instagram decidió eliminarlas.

Farro redobló la apuesta y empleó las "stories" de la misma red para aclarar lo que había sucedido y publicar las mismas fotos, pero esta vez con algunos emojis que ocultaban las partes íntimas.

"Lamento tanta gente al pedo sin vida que denuncia mis fotos y las bajan de 'insta', la verdad me dan pena, vivan y dejen vivir y si no les gusta no me sigan esto es de uno mismo al que no le guste que se joda", escribió.

Luego, realizó su descargo en contra de las críticas con un posteo irónico con fotos de los dos poniendo caras: "De ahora en más las fotos con @trainerlean van a ser así. No pidan otro tipo de fotos porque las quieren y después bardean. Esta red es pública pero cada uno es dueño de publicar lo que quiere y cada uno de ustedes tiene el derecho de verlas o no, eso lo manejan, pero los malos comentarios y los insultos ya pasaron de moda no rompan, yo puedo publicar lo que quiero pero no necesariamente, tienen que insultar, si no les gusta no me sigan, creo que se entiende, ¿verdad?", escribió.

No es la primera vez que Mónica se enfrenta a los insultos de sus seguidores: en agosto, su boda soñada quedó opacada por los comentarios que comenzaron a criticarla por haber organizado el evento con productos de canje. En cada uno de los posteos con imágenes del casamiento, Mónica agradeció a las empresas involucradas y los comentarios negativos sobre esas menciones (y su uso excesivo de hashtags) no tardaron en llegar.

Cansada de las burlas, se vio obligada a hacer un descargo. Ilustrado con una foto junto a su marido, escribió un post: "Les quiero contar que me encantan sus críticas y sepan que sin el apoyo de tantas marcas, que fueron como 40, nunca hubiera podido hacer un casamiento tan importante con tanta variedad de comida y bebida para las seis horas que duró la fiesta". Y luego continuó: "Cada una de las marcas lo hizo con mucho amor, sin ustedes no hubiera podido y más en los tiempos que corren. Algo así hubiera salido casi un millón de pesos y yo no soy rica, me casé con un laburante... Y más que orgullosa".