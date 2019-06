El periodista dio su versión de los hechos y coincidió con los dichos de su colega y examigo Fuente: Archivo

Este martes, desde Intrusos, Jorge Rial se defendió de las críticas que recibió en las redes sociales por la nota que le realizó, junto a Luis Ventura, 15 años atrás a Beatriz Salomón en Intrusos por la noche. En aquella oportunidad, él y Luis Ventura citaron a la actriz para que presenciara en vivo una cámara oculta realizada por el programa Punto Doc, que tenía a su entonces marido, Aberto Ferriols, como protagonista.

Ahora, es Ventura quien tomó la palabra y, pese al distanciamiento que hay entre ellos, estuvo plenamente de acuerdo con su exsocio al desentenderse por completo del asunto, cuatro días después de que la ex chica Olmedo muriera como consecuencia de un cáncer de colon. "Todo el mundo sabe cómo es nuestro vínculo y que no tenemos charla. Lo que dijo es lo que sostengo yo", dijo el panelista de Involucrados a LA NACION. Y agregó: "Ninguno de los dos tuvimos responsabilidad. Los verdaderos responsables siguen escondidos debajo de la cama, supongo yo, porque tendrían que haber asumido la culpa como corresponde".

"No es la primera vez que a mí me señalan o me apuntan con relación a algunos temas que son manejados -y que pueden ser lícitos o no- y que pueden llegar a comprometer", señaló en relación a la cámara oculta. "También es cierto que nunca hablaron sobre el tema de Salomón, y Salomón murió en la pobreza, cuando hubo un pago de un millón y medio dólares que, en la equivalencia a como está el dolar hoy, serían 67 millones de pesos. Su ex tendría que haber pasado una cuota alimentaria digna; lo que le pasaba era algo irrisorio en relación a toda esa ganancia que en determinado momento percibió Ferriols [quien fue resarcido tras la emisión de la cámara oculta en la que se lo veía pidiéndole sexo a travestis a cambio de cirugías]".

Ventura continuó: "Su abogado lo puede atestiguar. Cobró un millón y medio de dólares, pagó la cuota mínima de alimentos en relación a sus hijas. Tampoco tenía la obligación. Pero ya que tomó esa posición, también sería bueno que lo hiciera público porque después yo tengo que aguantar que la enfermedad de Beatriz Salomón surgió a causa de aquella nota que hicimos con Rial, que pidió ella misma. Insistió hasta el cansancio, lo tengo corroborado. Me llamó no menos de 10 veces ese día".

"Ana Rosenfeld es otra de las verdaderas responsables del final que tuvo Beatriz. Ella, teniendo la posibilidad de haber aceptado un resarcimiento por parte del canal, que negoció la posibilidad de darle 50 mil dolares, más la posibilidad de seguir trabajando, se negó. Quería una cifra millonaria que, finalmente, la fue postergando y la fue llevando a Beatriz a vivir diezmada en lo económico", acusó el periodista. "No perdamos de vista quienes produjeron ese video oculto, que siguen escondidos, nunca hablaron, nunca quisieron expresarse. Yo hablo de todos los responsables porque acá cuando a Rial y a mí nos pegaron con un martillazo en la cabeza nadie salió a defendernos".

El mediático, que en los últimos días fue señalado en las redes sociales como uno de los responsables del destino final de Salomón, aclaró que esta nota la había aceptado solo porque se la habían pedido pero que no era su intención salir a "vigilantear". "Es bueno que se sepa que esta gente nunca salió a defendernos cuando saben lo que hicieron y todo el mundo está pendiente de Beatriz Salomón. Ahora, ¿alguno se preguntó qué fue de la vida de la travesti que fue filmada, vulnerada y violada en su intimidad? ¿Se preguntaron si fue el único caso o si hubo uno más?".

Ventura aseveró que tiene la consciencia tranquila: "Para los que no saben, porque hablan desde la ignorancia, desde la maldad y la falta de sensibilidad, Beatriz Salomón murió de cáncer de colon. Fíjense que años atrás, murió su hermana Isabel de la misma enfermedad . El cáncer también tiene que ver con un factor hereditario, sino vayan y estudien medicina", expresó.

Por último, quiso dejar constancia de cómo quedó su situación legal en la demanda múltiple por daño moral, intromisión en su vida privada y pérdida de chance profesional que Salomón le inició, hace varios años, a él, a Rial, a Eyeworks Argentina (ex Cuatro Cabezas), a América TV y a los conductores de Punto Doc, Daniel Tognetti y Miriam Lewin. "Rosenfeld me dijo que a Jorge y a mí nos ponían en el tema del litigio para sacarnos como testigos, porque nuestros testimonios eran fundamentales. De buenas a primeras descubro que era para meternos las manos en los bolsillos. En mi caso querían hacer un juicio de un millón de pesos. Beatriz Salomón fue a la Justicia y tanto Rial como yo quedamos absueltos por la Cámara de Apelaciones. La sentencia está firmada y sellada. ¡No mientan más!", pidió.