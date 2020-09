Luisana Lopilato y Michael Bublé prometen nuevos capítulos de su vida en casa

La pareja volvió a protagonizar videos en la intimidad de su hogar Crédito: Instagram @luisanalopilato

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 09:28

En este 2020 la vida de todos cambió abruptamente. El coronavirus hizo que millones de personas tuvieran que quedarse en casa y eso trajo novedades para quienes no estaban habituados a poner en pausa sus trabajos y encontrarse con la rutina de sus hogares. Luisana Lopilato y su marido, Michael Bublé, fueron de los primeros famosos que encontraron en la cuarentena una oportunidad de conectar con sus seguidores a través de videos hogareños realizados desde su casa en Canadá. Pero tras una serie de polémicas generada por sus interacciones en vivo, ellos decidieron bajar el perfil y volver a cerrar las puertas de su intimidad...¡hasta ahora! Con una serie de stories, que compartió la actriz en su Instagram, la pareja promete material nuevo.

En las imágenes se los puede ver a los dos en la cocina, brindando, esperando a que esté lista la cena. Si bien no se ve la preparación del plato [algo que mostraban en los Lives que hicieron a principio de año], puede apreciarse una fuente enorme con comida que se está cocinando al horno; también hay vino blanco, choque de copas y abrazos. La leyenda "coming soon" da pistas de que esto es solo un adelanto, una suerte de trailer de algo que se viene. ¿Será parte de un video del cantante? ¿Volverán los tutoriales de la pareja? Por ahora, resta esperar otros indicios da la actriz. "Preparando cosas nuevas para ustedes" y "estén atentos" son los mensajes con los que Luisana acompañó el clip, en donde se escucha "Haven't Met You Yet", la canción de Bublé de 2009 de la que ella fue protagonista del video.

Luisana Lopilato y Michael Bublé, de nuevo como anfitriones 00:54

Video

Si bien los Lives que hicieron juntos se convirtieron rápidamente en un hit también fueron todo un dolor de cabeza para la pareja. Mientras que algunos celebraban la espontaneidad y las ocurrencias de la argentina y el canadiense, otros advirtieron en algunos gestos de él un supuesto destrato a Luisana y en tiempos de redes sociales, esta teoría rápidamente se viralizó y escaló tan alto que la actriz tuvo que salir a aclarar las cosas. "Agradezco su preocupación, pero no es mi caso", dijo ella, desde la cocina de su casa, acompañada por su marido.

Si bien siguieron haciendo videos juntos, lentamente la iniciativa se fue descontinuando. Quizá tuvo que ver con la llegada de temperaturas menos gélidas a Canadá o con una cuarentena mucho más flexible. Durante este tiempo, Luisana compartió imágenes de su día a día: desde el cumpleaños de Noah, su hijo mayor, al de Vida, la más pequeña de sus tres herederos. También le dedicó unas tiernas palabras a su marido en su día, en donde puede leerse el gran respeto y amor que los une.

"Mi amor en vos encontré todo lo que define al amor verdadero. Sos el hombre y el papá más increíble del mundo y todo lo que deseé para mi vida no es nada comparado con el amor inmenso que ya tiene nuestra familia. Sos mi compañero, mi complemento ideal, mi fortaleza y mi único y perfecto amante", escribió la ex Rebelde Way.

También subió un video donde puede verse cómo toda la familia canta el tema de Frozen frente a la pantalla. Ahora, después de unos meses, parece que Luisana y Michael tienen planeado regresar al formato reality show de sus vidas.