Desde que se impusieron las medidas de confinamiento por la pandemia de coronavirus alrededor del mundo, varias celebridades aprovecharon para compartir distintas fotos y videos de su vida cotidiana en las redes sociales, y Luisana Lopilato y Michael Bublé no escaparon a esta regla.

Durante los últimos meses, la pareja comparte distintas escenas de su rutina junto a sus tres hijos: Noah (6), Elías (4) y Vida (2). Hace algunas horas, sorprendieron a sus seguidores con un tierno video en familia en donde dejaron en claro su fanatismo por una película animada.

En su cuenta oficial de Instagram, Lopilato publicó el video en el que se puede ver a los cinco integrantes de la casa frente a la pantalla del televisor viendo una escena de Frozen, cantando "Let it Go", la canción emblema de la película.

"Sound On a esta familia fan de Frozen", escribió la actriz en la publicación, donde mostró a su esposo y a sus hijos completamente compenetrados y cantando a viva voz el tema musical de la película de Disney.

El fanatismo de la familia por Frozen evidentemente no es nuevo. Algunos días atrás, Lopilato mostró una serie de imágenes de cómo fue el festejo de cumpleaños de dos de su hija Vida, inspirado en esa película.

Con vestido celeste, tanto la madre como la hija optaron por un modelo parecido al de Elsa, la protagonista de la película animada. "Festejamos el cumple de Vida. Fan de Elsa de Frozen. Estuvo presente en toda la deco. Y como nosotras no podíamos ser menos... Nos mimetizamos con la temática", escribió en ese momento Lopilato.

Desde que arrancó la crisis del coronavirus, Lopilato encontró en las redes sociales un canal para conectarse con sus millones de seguidores. Habituada al mundo online, la también modelo sumó a este proyecto a su marido, el cantante canadiense, con quien estuvieron compartiendo algunos momentos de su vida cotidiana en línea. Si bien la iniciativa en la que, entre otras cosas, cocinaban y cantaban juntos fue celebrada por muchos, otros encontraron en ciertos comportamientos de Bublé signos de maltrato.

Rápidamente teorías sobre el vínculo comenzaron a viralizarse, y fue Lopilato quien llevó calma a sus seguidores, al asegurar que agradecía la preocupación pero que lo que estaban planteando "no era" su caso.

Lejos de retirarse de las redes, la pareja siguió haciendo videos, hasta que la situación de aislamiento preventivo en Canadá se flexibilizó y sus vidas retomaron un cierto grado de normalidad.