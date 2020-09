La actriz contó que cuál es sería su "precio" para aceptar un regreso de Rebelde Way Crédito: Prensa Telefe

Luisana Lopilato fue la invitada virtual de Santo Sábado (América), el programa conducido por Guillermo "El pelado" López y Soledad Fandiño, y habló desde su casa en Canadá. La actriz sorprendió al conductor al revelar cuál sería "su precio" para aceptar un imaginario regreso de Rebelde Way: "Por diez años de dulce de leche gratis, olvidate, volvemos".

En un divertido ping-pong de preguntas Lopilato hizo varias confesiones: primero contó que pocas personas saben que tiene pie plano, que su principal "toc" es el orden en el hogar, y que nunca se aprende ninguna canción, ni siquiera las de su marido, Michael Bublé.

Intrigado, el conductor indagó sobre cuáles son los productos que no consigue de ninguna manera en Vancouver: "El dulce de leche que a mí me gusta es imposible encontrarlo acá. Me tengo que traer muchos cada vez que voy, y alfajores tampoco, y menos los que me gustan".

Luego llegó el momento donde recordaron sus épocas como Mía Colucci, el personaje que interpretó en 2002 y 2003 en la tira adolescente producida por Cris Morena. Al recordar la respuesta anterior de la actriz, López la puso en un entredicho imaginario: "Te doy la posibilidad de elegir si lo harías o no esto: un año de Rebelde Way por diez años de dulce de leche de la marca que te gusta".

Inmediatamente, Lopilato demostró su asombro y repreguntó: "¿Diez años de dulce de leche gratis?". El conductor asintió y se mostró incrédulo: "No puedo creer que estés 'ratoneando' el dulce de leche, Luisana".

"No sé, porque la pasé muy bien en Rebelde Way, pero son diez años de dulce de leche, es mucho, así que sí, olvidate", contestó la invitada a pura sonrisa. "¿Vuelve entonces?", preguntó una vez más el conductor, y la actriz remató: "Vuelve, sí señores, vuelve Rebelde Way".