11 de diciembre de 2019 • 16:48

La nostalgia que provocó el desembarco de la telenovela juvenil Rebelde Way a Netflix no pasó inadvertida para algunos de sus protagonistas.

Luisana Lopilato, quien interpretaba a la popular adolescente de la Elite Way Shcool, Mía Colucci, aludió al "estreno" en la plataforma de streaming de la ficción de Cris Morena -originalmente emitida a partir del 27 de mayo de 2002- que la catapultó a la fama junto a Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba.

La actriz de Perdida publicó unos divertidos memes en su cuenta de Instagram, mediante los cuales interpeló a sus seguidores, y apuntó a su memoria emotiva. "¿Se acuerdan de Mía Colucci?", preguntó. "Qué joven que era. Bueno, les cuento que ahora pueden ver Rebelde Way en Netflix", informó Luisana, para luego hacer una salvedad.

Los divertidos memes de Lusiana Lopilato sobre Rebelde Way Crédito: Instagram

"Igual, ojo..acuérdense de que era otra época. Ya no me visto más así. Ahora me creo mil", concluyó con un divertido posteo que contrasta su imagen de ahora con la de entonces, cuando se vestía con la rebeldía que su personaje -y el título de la ficción- requerían.

Recientemente, Felipe Colombo también se refirió a la llegada de Rebelde Way a Netflix el 9 de diciembre, día en el que la tira se convirtió en Trending Topic por varias horas. En diálogo con Por si las moscas, por La Once Diez (Radio de la Ciudad), el actor recordó aquellos años con mucha felicidad.

"Para mí fue una etapa muy bella y muy intensa, la adolescencia y la llegada de la adultez. Me tocó estar en un programa que nos desbordó en cuanto a lo que habíamos planeado respecto al éxito. Era el primer proyecto de Cris para adolescentes, todos veníamos de Chiquititas", explicó, y añadió que el equipo de trabajo era "excelente".

Luisana en Rebelde Way y ahora Crédito: Instagram

"Todo el grupo de gente que participó de Rebelde Way le ponía el alma, eran excelentes personas. Tengo la imagen de girar a mi alrededor y ver a mis tres mejores amigos cantando conmigo, compañeros maravillosos. Fue un momento muy bello pero intenso, trabajábamos muchísimo", recordó Colombo.

Además del estreno en Netflix de los viejos episodios, Cris Morena le contó a LA NACION que la plataforma de streaming realizará una remake con veinte capítulos nuevos que se concentrarán en la historia principal de la novela, y no en las tramas secundarias.