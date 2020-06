Luli Fernández indignada con el accionar de la justicia tras el robo: "Me pregunto cuándo van a jugar para los buenos"

Hace poco más de un mes, Luli Fernández sufrió un violento robo en su casa de Villa de Mayo . La modelo, que estaba junto a su marido Cristian Cúneo Libarona , su hijo Indalecio , su madre y unos técnicos de gas que realizaban arreglos en el hogar, fue sorprendida por dos hombres armados que los amenazaron con llevarse secuestrado al bebé . Invitada a La noche de Mirtha , la morocha contó como está hoy el caso e hizo un fuerte reclamo a la justicia por permitir que los delincuentes se escaparan.

"Los hombres que ingresaron a mi casa son Marcelo Ricardo Viera y su hermano Daniel Alberto Viera, ambos están prófugos porque los soltaron al poco tiempo", comenzó diciendo. "La única persona que hoy está detenida es el yerno de Marcelo, acusado por encubrimiento después de que encontraran algunas pertenencias mías en su cuarto. Igualmente lo mandaron a la casa con prisión domiciliaria porque tiene un hijo chiquito".

"Lo que a mi me gustaría decirle al juez, Mariano Grammatico Mazzari, es que ese señor que tiene un hijo chiquito es igual que yo, que también lo tengo. A mi hijo chiquito, esas personas le apuntaron con un arma y lo quisieron secuestrar. Hace unos días nos enteramos que soltaron a unos violadores con la excusa de que tuvieron un desahogo sexual, por eso me gustaría preguntarle a la gente que maneja la justicia ¿En qué momento van a jugar para el lado de los buenos? Porque los delincuentes siguen libres", disparó con enojo.

Luli reveló que en el momento que hicieron el primer allanamiento, el fiscal Martín Viscovich consideró que no había pruebas suficientes para detener a los hermanos Viera. "En ese momento se fugaron y a los siete días robaron en otro lugar". La modelo también remarcó el accionar de la policía, que asegura que actuó de manera impecable. "Trabajaron muy bien, al contrario de lo que muchos piensan dejaron todo. El problema es que después la justicia te revictimiza, porque yo fui víctima varias veces: cuando me robaron, cuando los liberaron y cuando no los pueden volver a detener".

Tratando de mantenerse firme, la modelo contó por qué no deja que las emociones la sobrepasen cuando habla del tema. "Estoy tratando de aprovechar el espacio que me dan los medios para pedirle al juez que actúe, porque se que yo tengo el privilegio de visibilizar mi caso, pero se que hay mucha gente a la que esta banda le ha robado y no tiene esa posibilidad. Tengo que actuar acorde a la responsabilidad social que tengo, empujar la causa y tratara de que esto no pierda luz para que los sigan buscando, pero por supuesto que tengo miedo".

"La investigación de la policía fue perfecta, hicieron todo lo que debían hacer, cruzaron datos... el fiscal lo tenía absolutamente todo y consideró que solo debía detener a una sola persona. A mi marido, que es abogado penalista, le dijo que era una cuestión de criterios", afirmó. "Encima al único detenido le dan prisión domiciliaria porque tiene un hijo menor de cinco años, que estaba al cuidado de la mamá, hija de Vera a la que nunca interrogaron a pesar de que tenía en su posesión maquillajes míos. ¿Cómo argumenta el juez esto?".

Determinada, Luli aseguró que quiere que se haga justicia y va a seguir peleando por eso. "Cuando pasó todo mi marido me preguntó si quería ir para adelante con esto o quedarme en el molde, y le dije que no, que vayamos por todo. Tengo que asumir el compromiso social que me toca a mí, que tengo la posibilidad de estar acá hablando del tema".