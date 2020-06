Marcela Tauro debutó en Fantino a la tarde y Luis Ventura no fue a la cita

Marcela Tauro debutó hoy en Fantino a la tarde y Luis Ventura no fue a la cita Crédito: Instagram

29 de junio de 2020 • 16:15

Después de un mes y medio fuera de la pantalla de América, Marcela Tauro se sumó a Fantino a la tarde , que conduce Alejandro Fantino . "Es un programa especial porque recibimos a una nueva compañera. ¡Bienvenida Marce! Me gusta trabajar en armonía, con un grupo que se lleve bien y eso lo aprendí de Carlos Bianchi", arrancó Fantino.

Y como Luis Ventura no estuvo en el piso, Fantino aclaró: "Ventura no está porque quedó enganchado en el Puente Pueyrredón y no pudo llegar. Pero no hay barro. Acá todo es paz y amor", dijo un poco en broma y otro poco en serio. Finalmente, Ventura se sumó a la mesa del programa media hora más tarde. Entonces, Marcela sonrió y dijo: "Puedo tocarle el codo, ¿o es mucho?". Y todos continuaron hablando sobre el tema del dñia: la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

Recordemos que Tauro se despidió sorpresivamente de Intrusos después de 17 años de compartir el programa con Jorge Rial. Lo que apresuró el final fue un enfrentamiento que tuvieron en el aire el conductor y la panelista, a mediados de mayo. En los 17 años que trabajaron juntos, Tauro y Rial tuvieron varios conflictos que fueron emparchando con el tiempo con la ayuda de los compañeros. Sin embargo, esta última vez ninguno de ellos logró remediar la situación.

Por otra parte, hay otra relación que sí deberá recomponerse a la brevedad: Marcela no se habla con Ventura desde hace siete años , cuando él dejó Intrusos luego de una pelea con motivo del nacimiento de un hijo extramatrimonial del periodista. Ventura estuvo casado durante muchos años con Estelita, con quien tiene dos hijos. Hace siete años, Fabiana Liuzzi contó que esperaba un hijo de Ventura, quien le había sugerido que se hiciera un aborto. Esto provocó muchas discusiones en Intrusos hasta que Ventura quedó fuera del programa.

"No vayan a decir que Ventura no vino porque vine yo -chicaneó Tauro-. Mi novio me mandó flores, y yo pensé que eran de ustedes. Estos días estuve ansiosa, nerviosa. Está buena esa adrenalina de un trabajo nuevo", señaló Tauro.