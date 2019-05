Marcela Tinayre contó qué pidió Mirtha Legrand antes de entrar al quirófano

Marcela Tinayre habló sobre cómo fue la internación de su mamá y cómo la acompañó

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2019 • 15:22

"Le mando un beso enorme a mi mamá, que me está mirando en este momento. Ya pasó todo, fue una movida pesada, fuerte, pero ya estamos. Sepan entender que me acosté a las 5.30 de la mañana y muy temprano fui a peinarme. Cuando uno tiene una mamá o alguien muy cercano internado, se viene una hecatombe de cosas", arrancó contando Marcela Tinayre en su programa Las rubias, que se emite por Net TV.

En la apertura del ciclo contó cómo recibió la noticia: "Nos costaba creerlo. Les voy a hacer una síntesis. El jueves mi mamá se sentía medio mal, el viernes ya estaba espléndida y el sábado dijo que se sentía fatal pero hizo un programa maravilloso. Yo me fui al teatro a ver Hair, ella no durmió en toda la noche y me llaman de su casa. Hice algunas cosas y alrededor de las 10 de la mañana voy para allá". Luego agregó que su sorpresa fue grande cuando la encontró ya preparada para hacer el programa del domingo como si nada estuviese pasando. "Cuando entro, veo a una mujer bellísima, vestida de blanco, que seguía maquillada de la noche anterior, escuchando la radio, informándose. Ya estaba su médico y ella insistía en que se iba a hacer el programa y después se iba a atender", detalló. Ante la negativa fueron directamente al Mater Dei, donde ya la esperaba una habitación.

"Ella estaba muy tranquila, pero estábamos un poco solitas. Nacho [Viale] estaba volviendo de Chile, Juana estaba en México en los premios Platino. La vienen a buscar para hacer una tomografía y una radiografía, y como es friolenta se llevó su bolsita de agua caliente. Cuando la trajeron, no se quiso acostar, se quedó sentada mirando las elecciones de Córdoba, o sea, su cabeza no paraba", prosiguió su relato.

Marcela confesó que lo primero que dijo su madre cuando el médico le informó que debían practicarle una cirugía de urgencia, fueron: "Ay, ¿qué va a decir la prensa? ¿Qué voy a hacer con el trabajo?". "¿Qué te importa la prensa? Tu salud es lo más importante. Mamá relajá. Ella es así, hasta le cuestionaba al médico si estaba seguro del diagnóstico", dijo en complicidad con sus compañeros de equipo.

Antes de que la ingresen al quirófano, su hija contó que Mirtha hizo un pedido muy especial: "No quiso sacarse el maquillaje, yo tenía para sacarle pero me dijo que no. Vino la enfermera con el quitaesmalte y tampoco, sólo una uña se dejó sacar. La operación duró una hora cuarenta, volvió como una flor, maquillada, con ese pelo rubio brillante y ya estaba Nacho así que le preguntó cuándo iba a empezar a trabajar. Los médicos estaban sorprendidos, tiene valores de una mujer de 45 años. Gracias mamá por esta herencia, ojalá tenga tu misma genética. Está espléndida, bien, conectada y volvió con el mismo pensamiento con el que se fue: cuándo volvía a trabajar", explicó la conductora y dio las gracias a todas las personas que se preocuparon por la salud de su madre.

"Me impresionó que fue como un prócer, no parecía mi mamá, desde el Presidente hasta mis amigos muy queridos se han comunicado, a todos muchísimas gracias. Nos asustamos pero ya ven, tuvo un final feliz", reveló.

Por otro lado, también confirmó que será ella la que reemplace a su madre el próximo fin de semana frente a sus famosas comidas televisadas.