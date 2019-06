Marcela Tinayre, sobre su presente sentimental: "Es una situación complicada"

Marcela Tinayre habló de todo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019 • 13:53

La hipótesis de un nuevo distanciamiento entre Marcela Tinayre y su marido, Marcos Gastaldi , toma fuerza. La conductora se niega a hablar de su presente sentimental pero da indicios de la crisis de pareja.

Hace unos días, la hija de Mirtha Legrand, había realizado unas declaraciones que abrieron la puerta a las interpretaciones. "¿Estás con un compromiso?", le preguntaron el pasado domingo, cuando reemplazaba a su mamá, Mirtha Legrand, en los almuerzos de eltrece. "No, voy a dejar la dirección de mail en producción para que me contacten", respondió ella, para luego añadir: "Es lindo gustar, erotizar, pero no me gustan los jóvenes. No me engancho".

En un móvil con Los ángeles de la mañana, en el que la "rubia" habló de la salud de la diva, Ángel de Brito sacó el tema de los rumores sobre su supuesta separación del exbanquero. "Contaste que estás sola...", insinuó el conductor.

"No hablo de eso. Yo hice medio un chiste, medio en serio, como soy yo. Soy bastante irónica bastantes veces", comenzó diciendo Tinayre. Sin embargo, luego profundizó, dejando entrever que no todo sería color de rosas en el plano amoroso en estos momentos: "Es una situación complicada que tengo en este momento en mi vida, de la cual no voy a hablar", recalcó tajante.

A pesar de ello, la reemplazante de Mirtha sí se mostró más suelta a la hora de revelar que recibe múltiples propuestas de supuestos candidatos. "Sí, recibo muchos WhatsApp muy calientes", dijo. "¿Mucho chongo?", atizó De Brito. "Sí, pero detesto la palabra chongo. Hay tipos que me escriben, tipitos", continuó contando la conductora de Las Rubias. "¿Pero te mandan fotos sexuales?", insistió el periodista. "No, nada de eso", apuntó Marcela, tras aclarar que en algunos casos adopta un papel de "batitonta", como quitándole peso al asunto, y se remite a dar las gracias a quienes la cortejan.

A la curiosidad de las panelistas de LAM sobre qué perfil de persona tiene más chances de conquistarla, Tinayre agregó: "A mí me seduce la cabeza de los hombres, hasta de los hombres más feos", agregó. Y habló de algunas conversaciones que habría mantenido con su papá sobre esta preferencia suya. "Cuando era chica, adolescente grande y vivía mi padre, yo le decía: Me encanta fulano de tal. '¿Pero qué estás diciendo, viste lo que es?', me decía él, Pero yo le decía: Sí, me encanta lo que dice", señaló.

"Nadie me invitó a los Martín Fierro"

En la conversación con De Brito, Marcela Tinayre también fue consultada respecto a si acudiría a la ceremonia de los premios Martín Fierro que tendrán lugar este domingo, y en los que está nominada Mirtha.

"No voy, no me invitaron. Nadie me mandó ninguna invitación", resaltó la rubia, aparentemente ofendida. "¿Y quién recibe el premio si gana Chiquita?", quiso saber el conductor. "Hay que hacer como hacen muchos famosos, estar en la playa de estacionamiento. Por ahí va Nacho, no tengo la menor idea", agregó irónica.

En las últimas semanas, Marcela ha reemplazado en la conducción a la diva de los almuerzos a raíz de la cirugía a la que Legrand tuvo que someterse de urgencia por una brida abdominal. Si bien no aclaró cuándo se reincorporará su mamá al trabajo, sí contó cómo fue la operación e indicó que Mirtha está siguiendo las indicaciones médicas de seguir reposo hasta cumplido un mes desde la intervención.

"No fue una operación grave, es una operación, punto, y mamá tiene una salud que bendecimos todos", señaló y agregó: "Quiero ser honesta. El médico dijo un mes de reposo y este domingo se cumplieron 17 días de la operación".

"Si Mirtha decidiera no hacer los almuerzos, ¿sentirías como un lugar orgánico reemplazarla?", preguntó el panel. A lo que la conductora respondió: "Vamos a hablar hipotéticamente. Yo me siento muy cómoda, si bien en el primer programa se me vino como la casa encima, ya el domingo me sentía muy relajada haciéndolo con el manejo, los tiempos, el corte. No sé si lo haría exactamente igual. Me encantaría hacer televisión los domingos al mediodía", opinó.

Tinayre también contó que Legrand sigue muy atenta la actualidad del país. "Anoche, a las dos de la mañana, me llamó. Yo duermo con el teléfono prendido. Y me dijo: Marcela, ¿internaron a Alberto Fernández porque tiene tos? Estoy muy nerviosa, ¿qué está pasando?", compartió Marcela.