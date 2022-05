Margaret Qualley se comprometió: quién es su futuro marido

La actriz Margaret Qualley está comprometida y su felicidad es tan grande que quiso compartirla con todos sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Andie MacDowell reveló que pronto se casará con su novio, el músico Jack Antonoff, y mostró el anillo que él le regaló.

“ Oh ¡Lo amo! ”, fueron las palabras que eligió la actriz de 27 años para contarle al mundo la feliz noticia. Además, la protagonista de la exitosa miniserie de Netflix, Las cosas por limpiar, subió un carrousel de imágenes en donde se la ve junto a su prometido, el compositor y productor de la banda Bleachers, de 38 años.

Días atrás, durante la alfombra roja del Festival de Cannes, Qualley apareció luciendo un anillo de diamantes en su mano izquierda, lo que puso a sus fans a especular sobre el posible compromiso que ahora la actriz confirmó a través de sus redes. La joven estrella pasó por esa gran vidriera por el estreno de su última película, Stars at Noon, que protagoniza junto a Joe Alwyn, la cual obtuvo el Gran Premio del festival.

La pareja de Antonoff y Qualley se formó hace relativamente poco , los primeros rumores comenzaron a mediados de 2021 y en agosto de ese año fueron captados por los paparazzi mientras se besaban en Nueva York.

Recién a comienzos de 2022 hicieron su presentación oficial como novios durante el almuerzo de los premios AFI, que se celebró en marzo. Poco después asistieron juntos a los premios Critics’ Choice Awards y al poco tiempo ella compartió unas fotos de la velada con el epígrafe: “Noche de cita”.

Antes de conocer a Qualley, Antonoff estuvo en pareja con Lena Dunham y Carlotta Kohl , mientras que Qualley fue relacionada con Nat Wolff, Pete Davidson y Shia LaBeouf.

Margaret Qualley, una estrella en franco ascenso

Qualley comenzó su carrera artística de la mano de la danza. Quería ser bailarina y, en su adolescencia, entrenó para perseguir ese sueño que finalmente fue quedando en un segundo plano. Un día, cuando eventualmente supo que no tenía ese anhelo de continuar con la danza, le escribió una carta a su madre, Andie MacDowell, donde le prometió que iba a conseguir un trabajo que le permitiera solventar su vida en Nueva York y poder asistir a audiciones como actriz.

“Tuve que modelar para que mi mamá me permitiera quedarme en Nueva York, convencí a toda mi familia de que me dejaran sola, y eso hicieron”, reveló la joven sobre sus comienzos profesionales. Qualley trabajó para grandes firmas como Valentino y Chanel hasta que de a poco comenzaron a llegar roles sustanciales para hacerse un nombre como actriz. Entre 2013 y 2014, dos papeles importantes llegaron a su vida. Por un lado, el de Raquel en el interesante film de Gia Coppola, Palo Alto. Por el otro, el de Jill Garvey en la aclamada serie The Leftovers.

Desde allí no paró más, logrando ser parte de los largometrajes Dos tipos peligrosos, con Russell Crowe y Ryan Gosling; Death Note del director Adam Wingard; su primer protagónico en el film de ciencia ficción IO; y, en 2019, un personaje menor pero soñado para una actriz que tenía tan solo 24 años: el de “Pussycat” en Había una vez... en Hollywood , de Quentin Tarantino, donde compartió la mayoría de sus escenas con Brad Pitt.

En septiembre de 2020 empezó a filmar su primer protagónico en una miniserie de Netflix: Las cosas por limpiar, papel que terminó por consagrarla y darle fama global. “En un principio me asusté, pensé que no iba a poder interpretar bien a Alex”, se confesó la actriz. “Y después me entusiasmó la posibilidad de personificar a una madre, yo no lo soy, por lo cual representaba un enorme desafío. Lo tomé como una oportunidad y traté de superar ese temor inicial”, explicó Qualley sobre un rol en el que brilla, y en el que está acompañada por MacDowell, quien interpreta a su madre en la miniserie.