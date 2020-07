Mariana Brey: "No tengo nada en contra de Pampita, que ella viva en su enojo"

Marisa Brey, enfrentada con Pampita Ardohain

El enfrentamiento entre Pampita Ardohain y Mariana Brey tiene un nuevo round. El fuerte cruce que tuvieron ayer en el programa Hay que ver (Canal 9) en el que Pampita se indignó con la periodista a raíz de una información que dio. "Recordé un dato de diciembre pasado (...) Pico Mónaco se enojó con Pampita cuando se viralizaron los videos que lo muestran gritándole a la empleada y acusándola de un robo. Me llamaron para responderle a Pampita y de pronto ella llamó y salió al aire", contó la panelista de Los ángeles a la mañana , el ciclo de eltrece que conduce Ángel de Brito.

"No me hago eco de todo eso que dijo y no entiendo por qué quiere que me disculpe. Sí puedo retirar la palabra loca, si le molestó, pero cuando la llamé loca me refería a que era insensata en lo que decía. No tengo nada en contra de Pampita, y nunca la defenestramos. Puede molestar esto que cuento, pero no puedo disculparme por una información que me dan y confío en la persona que me lo dijo. No tengo que disculparme por nada".

Y Ángel de Brito arriesgó: "Hay cosas generales en las que la pifia como el chiste sobre las partes íntimas de Luciano Castro y al otro día pidió disculpas".

Finalmente, Brey respondió a un tuit que posteó Pampita. "Me llegó ese chat, pero no me quiero defender desde el barro. Que ella viva en su enojo y yo en mi tranquilidad . No sé qué le hice a mi hijo".

Pampita, furiosa: día 2

Pampita Ardohain, furiosa con Mariana Brey

"No lo puse yo al tuit, me deben haber hackeado. Esos chats son con Jorge Rial, de hace muchos años. Raro que trate de lastimar a mi familia. Hoy con Benja (Vicuña) tenemos una hermosa relación y priorizamos el bienestar de mis hijos", respondió Pampita en LAM.

Luego sumó: "Empezamos mal el año cuando (Brey) inventó que me había gritado con mi marido en Punta del Este. Le pedí que pidiera disculpas y nunca reconoció que había mentido y me había difamado. La dejé pasar en ese momento, pero el otro día cuando surgió el tema del video, dio a entender que tenía malas intenciones con mis exparejas. Me pareció perverso que pensaran que yo podía mandar ese video cuando estaba volviendo de mi luna de miel. Yo no mandé ese video y me parece de muy mala persona salir a hablar de ese video en la semana que Pico (Mónaco) se casó y está pasando un momento tan feliz . Se nota tu mala intención, sos una mentira.

Y para finalizar remarcó: "Nunca peleé con Pico por eso. La última vez que hablé con Pico fue en enero de 2019, y en diciembre ya estaba felizmente casada con mi Roberto. Pico me hubiera llamado si se hubiera enojado. Les deseo lo mejor del mundo a todas mis exparejas, a todos les tengo mucho respeto y cariño. Me molesta que esta chica invente una pelea que nunca existió. Hacete cargo que sos una cizañera. Si fueras buena persona, pedirías perdón y aceptarías que te equivocaste".