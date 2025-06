Mario Pergolini: su opinión sobre Milei, la condena a Cristina Kirchner y la guerra del streaming: “Me preocupa mucho”

Mientras se prepara para su vuelta a la televisión con Otro día perdido, el ciclo que conducirá por la pantalla de eltrece, Mario Pergolini (60) opinó de todo y habló de su tan comentado regreso, la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, calificó al presidente Javier Milei como “la última estrella de la televisión” y se metió de lleno en la guerra del streaming con Migue Granados y Nicolás Occhiato.

“Realmente no sé con qué Mario me voy a encontrar cuando esté frente a una cámara todos los días”, dijo Pergolini en diálogo con Nacho Girón en La mañana de CNN (CNN Radio). “Supongo que, al principio, voy a seguir más lo que tenía pensado, pero me va a ser muy difícil no poder opinar. Incluso, tengo un humor en el cual, si pienso algo lo digo, por ahí de forma irónica. No me permito demasiado quedarme callado. Tengo que ver cómo funcionan estos tiempos porque ya no es la época de Caiga... donde pegabas a un lado y al otro. Hoy las audiencias buscan más que nada la confirmación de lo que piensan. Voy a hablarle a gente por arriba de los 50 años. Por ejemplo, Caiga... volvió en España hace poco y le fue muy mal porque esa avenida del centro ya no la quieren. Voy a tener que ver ese nuevo pulso, que lo perdí, y aprender hasta dónde puedo”, comentó el creador de Vorterix sobre su nuevo programa que, según explicó, abarcará la agenda del día a día.

Al respecto, señaló que está pensando en dos programas, ya que no cree que la audiencia menor a los 50 o 45 años lo vea a través de la pantalla chica. Para ellos, aseguró, quiere armar un contenido en redes diferencial.

Libertad de expresión en la era Milei

“¿Creés que a nivel político se podrá trabajar como en la época de Caiga quien caiga, en cuanto a las presiones gubernamentales", le preguntó Nacho Girón al conductor sobre su desembarco en la televisión en la era de Javier Milei.

“Creo que sí. No creo que haya presiones de censura tan grandes como para que Lanata o C5N no hayan dicho lo que querían decir", afirmó. Sin embargo, consideró que los mecanismos de control ahora son otros: “Creo que sí te comés el piedrazo de formas distintas. A mí me mandaron a la AFIP como venganza a cosas que dije, y otros me han hecho otras cosas. Ahora a lo mejor te dicen ‘gorila mandril’, ‘Pesotini’, ‘Pautolini’“.

Mario Pergolini durante su entrevista con Nacho Girón por CNN Radio Captura de video

“El poder revolea como puede. Intenta controlar por ese lado. Cuando el Estado ejercía con armas del Estado, la presión era un poco complicada. Pero también entiendo ahora a esos artistas muy jóvenes a los que el Presidente les revolea un palazo y pensás ‘boludo, este tipo maneja la Policía, da miedo’. Hay una batalla desigual. Espero que no sea más pesado que en otras épocas. Y si no, jugaré el juego que hay que jugar”.

Su opinión sobre el Presidente

“Es complicado todavía analizarlo a Milei más allá de lo que estamos viendo. Está llevando adelante un plan a rajatabla, con dureza. Me preocupa mucho que en la victoria prenda fuego. ¿Nunca vas a estar calmo? Sube la apuesta. Resultó ser mucho más pragmático de lo que creíamos, pero no alcanza. Vamos a ver. Me es difícil ver de acá a tres años qué va a pasar", sostuvo Pergolini.

Y sumó: “Es un líder muy especial, te diría que no muy positivo. Me gusta el que escucha, el que también puede aceptar que hay que tomar otro camino, aunque no te parezca lógico. El rumbo no me es del todo seguro. Lo veo mejor, pero creo que tiene varias aristas complicadas. En las clases medias-bajas y bajas se sigue prolongando el sufrimiento. No sé si un Estado no tendría que contemplar un poco más eso".

Sin embargo, admitió: “Estamos pagando muy caros los últimos veinte años de la política argentina”. “No quiero que se siga regalando plata. Vengo charlando mucho sobre la educación. Estamos haciendo una campaña de alfabetización en la Argentina. ¿En serio? Era impensable. ¿Cómo perdimos eso? Con desidia, con malos planes. Llegamos a esto porque hubo culpa".

La condena a Cristina Fernández de Kirchner

“¿Sos de los que piensa que, tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner, este es un país institucionalmente mejor, o que proscribieron a alguien importante y le quitaron al 30% de la gente la posibilidad de votar?“, le consultó el periodista sobre uno de los temas más candentes de la actualidad del país.

Mario Pergolini opina sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner

“Indudablemente, hubo un cambio en nuestra ciudadanía, que ha dicho ‘hasta acá llegamos’. Es un mensaje, es un cambio, es otra generación. Creo que una generación se está retirando con Cristina y está viniendo una nueva generación con un presidente mediático. Yo siempre digo, creo que [Javier Milei] es la última estrella de la televisión que hubo. Y y eso está trayendo cambios”, reflexionó.

“La Justicia es muy plástica, sabe entender los cambios. Lo supo en 1810, lo supo en el 50 y pico, lo supo con Rosas, con Sarmiento, con Yrigoyen, con Perón. La Justicia, de los tres poderes, es el más bicho de todos. Entonces, yo creo que entendió el cambio”, agregó sobre el accionar de la Corte Suprema, que la semana pasada dejó firme la condena contra la expresidenta en la causa Vialidad.

En ese sentido, Pergolini planteó: “¿Es justo, no es justo? Va a haber muchas opiniones. En lo particular, me parece que sí. Me parece que tuvo derecho a defenderse, creo que pasan estos tiempos laxos que tuvo la Justicia. ¿Está bien que esté presa? Eso ya me pasa por otros lados. ¿Está comprobado lo que sucedió? Bueno, a nuestros ojos pareciera que sí“.

“Hay mucho para discutir. Pero los tiempos cambiaron y hay otra población con nuevas ideas. Veamos a dónde vamos”, concluyó.

La guerra del streaming

Mario Pergolini habló sobre Nicolás Occhiato

Sobre la disputa por los números del streaming, Pergolini sentenció: “Relajen. ¿Le llegás a los que querés llegarle? No todos necesitan el mismo número. El streaming es nicho, no masividad”. Al respecto, remarcó que Vorterix, Luzu y Olga tienen cada uno su nicho, aunque también comparten audiencia.

“La construcción de audiencias es muy distinta. Las inversiones también. Hace poco tuvimos que hacer una convocatoria [de acreedores] para ordenar números. Ya tenemos 12 años, lo teníamos que hacer sí o sí. Leí que me había ido mal. No, bueno, armamos una compañía de una dimensión. A como la habíamos armado y cómo está diseñada hoy la realidad, tuvimos que tomar ciertas medidas", explicó.

Fue entonces que Girón indagó si Luzu vs. Olga es el nuevo Cuatro Cabezas vs. Ideas del Sur. “No hay uno que reine. Uno reina con otro que discute ese reinado. Uno se construye en base al otro. Olga y Luzu se necesitan en un punto. Está bueno y es divertido. Vorterix mira desde lejos, nosotros marcamos camino, por otro lado, y nuestro juego pasa por otro lado", apuntó el conductor.

Su relación con Nico Occhiato

Pergolini también se refirió a los dichos de Nico Occhiato a LA NACION sobre aquella vez que el creador de Luzu le abrió su computadora para mostrarle sus números (de los que el propio Pergolini descreía).

La opinión de Nicolás Occhiato sobre Mario Pergolini y Miguel Granados

“Me mostró y hemos discutido mucho sobre lo que él ve o cómo yo veo esto. La verdad que salió ahora, pero fue mucho tiempo atrás. Yo le dije que me parecía bárbaro que nos veamos, le conté mi experiencia, discutimos mucho sobre los números. No pasa por si le creo o no, sino por cómo los contás", detalló el conductor y empresario, y aseguró que está todo bien entre ellos.

Sin embargo, sostuvo que “el streaming no necesita esta discusión de números”. “Es como mostrar pitos largos. Yo estoy intentando desaflojar esa carrera porque no nos sirve. El negocio está bien si manejamos los nichos correctamente. Pero entiendo [a Occhiato], sos joven, el éxito es divino, no tenerlo te vuelve loco. Está superbién lo que hace”.

“Luzu y Olga han hecho que Vorterix también repiense cómo lo tenía que hacer. Nuestro negocio, el de todos, es mucho mejor desde que hay competencia. Me obligó a no quedarme tranquilo, a cambiar los estudios, la forma de hacerlo. Creo que hemos ganado en eso, ellos ahí se quedaron medio corridos, creo que los obligo a que se comporten de otra forma. Hay mucho talento", concluyó.