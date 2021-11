Catherine Fulop y su divertido ida y vuelta con Osvaldo Sabatini por un regalo “carísimo”

Sentada en el diván de Cortá Por Lozano (Telefe), Catherine Fulop dejó al descubierto la poca predisposición de su marido, Osvaldo Sabatini, para sacar la billetera sin chistar. Es que la participante de la próxima temporada de MasterChef Celebrity reveló que le pidió de regalo a su marido una típica máquina para hacer pastas y que él se la negó al grito de “eso cuesta un montón de plata, no te la voy a comprar”. Además, charló de su habilidad en la cocina, de los jurados del programa y recibió un cariñoso mensaje desde Italia de su hija mayor, Oriana.

“Hay mi amor, qué estrés”, fue lo primero que dijo la integrante del ciclo radial El Club del Moro sobre su participación en el famoso certamen de cocina, cuya nueva temporada inicia este lunes. “Es muchísimo, pero estoy tan agradecida de que Santi [Del Moro, su conductor] haya insistido, porque desde la primera temporada que me vienen llamando”, reveló, y contó que no quería ir porque no cocina. En ese momento vio a la pantalla y se dio cuenta que estaban pasando una foto con el mismo vestido que llevaba puesto. “Es que una saca la ropita que hay”, se excusó entre risas, fiel a su estilo espontáneo.

Siguiendo con el tema, la actriz venezolana expresó que está muy contenta y elogió el formato. “ Uno lo ve desde casa y se divierte. No hay bardo, no hay barro, no hay pelea. Lo único es que sabés que vas a presentar platos ante tres genios de la cocina que te da un poquito de vergüenza. Te da pudor que vayan a probar tu comida. Entonces tú dices, ´que dios me agarre confesada acá´ ”, explicó.

Cuando Lozano quiso saber si estaba estudiando cocina, Fulop se sinceró: “Estoy estudiando, pero es que es tanta información… Cuando trabajaste toda tu vida, nunca cocinaste”, y reconoció que a su familia solo le hace “arrocito, un huevito o una cosita a la plancha”, que Ova es básico y que se conforma con una milanesa con puré “y no mucho más”.

Al hablar del programa, la actriz aseguró que le tiene respeto a los tres jurados, que Damián Betular es muy exigente y Germán Martitegui, inclemente. “A mí me da hasta miedo que pruebe, porque yo digo, ¿cómo va a probar esta cochinada que les hice?”, disparó, y por último habló de Donato De Santis: “El ‘Tano’ como que te está diciendo ‘qué linda eres’ y por atrás ‘qué cagada’. Tu crees que te está diciendo algo lindo porque lo dice tan bonito”.

“¿Con que te llevás mejor, con la carne o con la pasta?”, quiso saber Belu Lucius. “Con ninguna”, respondió la conductora, y luego contó una divertida anécdota que incluía a su marido. Catherine explicó que le pidió a su marido el típico artefacto para hacer fideos y pastas para el día de la madre e, imitando los gestos de Sabatini, replicó su respuesta: “¿Pero por qué te voy a comprar eso? Eso cuesta un montón de plata, no te la voy a comprar”. “Y yo llorando le dije: ‘Pero es que yo necesito practicar. ¿Qué te cuesta comprármela?´”, le respondió ella, y él le retrucó: “Pero es que yo ya sé, termina MasterChef y esa va a agarrar polvo”, remató él. Finalmente, se la regalaron.

La cocina familiar

En ese momento, pusieron al aire un video que Oriana, su hija, le grabó en Italia. “Estoy haciendo este video para contar una anécdota en la cocina de mamá que, para ser sinceros, no hay muchas”, arrancó. “Porque mamá hasta hace una semana no cocinaba ni un huevo frito y ahora de repente es MasterChef”. Pero si hay algo que siempre recuerdo de mi mamá y su cocina que para mí es una de las recetas que más significan hogar“, disparó, y reveló: “Ni cachapa, ni arepa, ni risotto, ni las carrot cakes que hace ahora, para mí el mejor plato de mi mamá son los huevos pasados por agua que me hacía siempre y que me sigue haciendo ahora”.

Cuando Lozano le preguntó si tenía recuerdos de su infancia relacionados a la cocina, Fulop contó que su abuelo, el papá de su papá, era chef. “No le hago honor”, aclaró, pero luego dijo con esperanza: “Por ahí algo se me despierta, ojalá que no lo tenga apagado a ese gen”. Sin experiencia en la cocina, la venezolana explicó que su fuerte en el programa será su simpatía.