Romina Malaspina fue la invitada virtual de Estelita en casa (América) y respondió todas las picantes preguntas del álter ego de Jey Mammón. La conductora de Canal 26 confesó cuál fue el peor papelón de su vida y aseguró: "Me morí de vergüenza cuando me vi".

En una distendida charla desde su casa la modelo recordó uno de los más recientes momentos en los que se sintió avergonzada por la visibilidad mediática que tomó el episodio del "top con transparencias". "El peor papelón fue el último, ¡el de las lolas por Canal 26!", reconoció entre risas.

Estelita demostró su sorpresa por la respuesta de la conductora: "¿Vos lo viviste como un papelón? A mi me pareció como que no te diste cuenta, o como que tenías ganas". Malaspina reveló que los primeros minutos del programa le resultaron "muy incómodos", porque tal como explicó en aquel momento, nunca se imaginó que las luces del estudio harían que la prenda se vea tan transparente en la pantalla.

"Me pareció que estaba haciendo un papelón total. Me morí de vergüenza. Verlo me generó rechazo, ¡fue como un papelón!", confesó, y contó que a las pocas horas vio que era tendencia en las redes sociales y leyó todo tipo de comentarios.

"No sé si fue un papelón también lo que te pasó hace poco de llevarte puesto un colectivo", bromeó Mammon, en referencia al accidente automovilístico que tuvo Malaspina en septiembre último. "Sí, fue un susto. Me quedé completamente dormida porque venía de una semana de dormir muy poco y fue como una señal de que tengo que parar un poco y cuidarme más", reafirmó Malaspina.

Además recordó cómo fue su camino hacia los medios de comunicación: "Me fui a vivir a Rosario con un novio y ahí pensé que si pude vivir lejos de mi familia podía vivir en Buenos Aires, porque mis papás están en Mar del Plata". En este sentido, rememoró su paso por Gran Hermano y su posterior lanzamiento como conductora del noticiero: "Ahora vivo sola hace bastante tiempo y estoy contenta con mi presente".