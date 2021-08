Micaela Tinelli compartió la primera foto de Soledad Aquino, en plena etapa de recuperación

Luego de permanecer varias semanas internada en la Clínica Trinidad de Palermo, Soledad Aquino fue dada de alta a comienzos de este mes, tras recibir un trasplante de hígado. El estado de salud de la mamá de Candelaria y Micaela Tinelli mantuvo en vilo a la familia, que ahora celebra su favorable recuperación.

A través de sus historias de Instagram, la mayor de las hijas de Marcelo Tinelli compartió en las últimas horas una imagen en la que se ve a Aquino saludable, recostada y mirando a cámara. “Miren a la diosa de mi mamá”, escribió Mica en el posteo.

Aquino fue sometida a una a cirugía de trasplante de hígado en junio pasado, pero además durante su internación contrajo coronavirus, así que su situación generó aún más preocupación. Por suerte, de a poco, se fue recuperando y pudo salir adelante. Ahora se recupera de la intervención en un centro de rehabilitación especializado.

Micaela Tinelli compartió una imagen actual de su mamá a través de las redes sociales

El delicado estado de salud de la exesposa del conductor de ShowMatch generó una profunda preocupación entre sus seres queridos y mantuvo muy unida a la familia Tinelli. En un momento, en que su cuadro revistió mayor riesgo, sus hijas pidieron, a través de las redes sociales, cadenas de oraciones y buenos deseos para que pudiera salir adelante.

Paula Robles, también expareja del conductor, se unió a los mensajes de afecto con una conmovedora publicación en redes, en donde pidió por Aquino e intentó concientizar sobre la importancia de la donación de sangre: “Todos podemos ayudar. Por favor, todos los que puedan ir en nombre de Soledad Aquino se los agradezco mucho”.

Su hija Candelaria, quien ahora se encuentra de viaje por España junto a su pareja, Coti Sorokin, fue quien se encargó en los primeros días de agosto de anunciar que su mamá había logrado salir airosa de la operación: “Tengan fe, los milagros existen”, afirmaba tras el trasplante. El conductor de “La Academia” también celebraba entonces a través de Twitter la mejoría en su salud: “Vamos Sole”, escribió.

Todos unidos

Marcelo Tinelli reveló un emotivo gesto de Guillermina Valdes para con su exmujer, Soledad Aquino Captura de pantalla

Guillermina Valdes, actual pareja del fundador de LaFlia, también se mostró muy cercana a Aquino durante este difícil momento. A mediados de julio, Tinelli reveló un emotivo gesto que la madre de su hijo Lorenzo tuvo con su ex. “Yo tengo una mujer hermosa que es Guille (Valdes), que me ayuda y está a mi lado permanentemente. El otro día Sole estaba en terapia intensiva y Guille maquillándola, a mí se me caían las lágrimas. Esas son cosas hermosas de vivir (...). Que Paula [Robles] haya ido también, que estén todos mis hijos alrededor de Sole. Estamos todo muy pendientes”, apuntaba conmovido por ese entonces.

Aquino pudo ser trasplantada el 10 de junio, fecha en que fue sometida a una cirugía de casi diez horas para recibir el órgano que esperaba desde finales de marzo. “El trasplante salió muy bien, hubo compatibilidad con su cuerpo, que eso es lo más importante, pero ha tenido operaciones después. Todavía le cuesta salir y la está luchando. Es una luchadora y guerrera a la que admiro profundamente”, había expresado Tinelli.

LA NACION