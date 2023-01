Michael Bublé y la enseñanza de vida que le dejó el cáncer que superó su hijo Noah

escuchar

En 2016, la vida de Luisana Lopilato y Michael Bublé cambió para siempre después de que Noah, el hijo mayor de la pareja, fuese diagnosticado con hepatoblastoma, un tipo raro de cáncer de hígado. Desde ese entonces, ambos entendieron lo importante de la vida y cambiaron su visión del mundo.

Durante una entrevista con la revista Red, el cantante de 47 años admitió que la enfermedad de su niño lo obligó a perder su “álter-ego” y que pasó de sentirse “el superhéroe que siempre quise ser” a ver la realidad de otra forma.

“ Eso, por supuesto, me cambió mucho: cambió lo que me importaba, cambió mi forma de ver la vida ”, expresó el músico. “ Durante la mayor parte de mi vida como artista y sobre todo en el escenario, me había convertido en mi álter ego. Me había convertido en el superhéroe que siempre quise ser. Luego mi mujer y yo pasamos por algo impensable y perdí ese álter ego ”, confesó.

Bublé y Lopilato están casados desde 2011 y a lo largo de estos doce años juntos han aprendido a batallar en equipo las adversidades de la vida, acompañándose el uno al otro. “ Mi mujer y yo entendemos que la realización del otro es importante... No digo que seamos perfectos, nadie lo es, pero ambos lo entendemos ”, contó sobre la forma en que se apoyan mutuamente.

“El año que viene pararé mis giras durante algunos meses porque ella estará rodando una película, así que estaré cumpliendo el rol de papá en el set de grabación, y ella hará lo mismo por mí cuando sea necesario. No nos importa lo que hagamos: estar juntos es el objetivo”, afirmó.

Cuando en 2016 se confirmó la noticia de la enfermedad de Noah, sus padres se abocaron por completo a su cuidado y recuperación. La familia se mudó entonces a Los Ángeles para acompañarlo durante el tratamiento de quimioterapia en una clínica de esa ciudad.

Tras conocer el duro diagnóstico, el cantante fue quien se encargó de comunicar la noticia públicamente y de despejar las dudas sobre el mal que enfrentaba el pequeño. “Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor Noah, quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos. Siempre hemos hablado mucho sobre la importancia de la familia y el amor que tenemos por nuestros hijos. Luisana y yo vamos a dedicarle todo nuestro tiempo y atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, suspendiendo nuestras actividades profesionales por ahora. Durante este difícil momento, les pedimos que oren por él y que por favor respeten nuestra privacidad. Tenemos un camino largo por delante y esperamos que con el apoyo de nuestra familia, amigos, fans alrededor del mundo y nuestra fe en Dios podamos ganar esta batalla”, rezaba el comunicado que difundía la familia para evitar especulaciones y compartir el duro momento que atravesaba.

En 2017 fue la propia actriz argentina la que comunicó con gran alegría que su hijo estaba libre de cáncer. Si bien hizo referencia al gran éxito que fue el tratamiento y la operación a la que fue sometido, esta enfermedad requiere un período determinado para hablar de una curación. Tiempo después su marido terminó por confirmar la alegre noticia. Hoy, a los 9 años, Noah se encuentra bien de salud y disfrutando de su vida como cualquier niño.

Además de Noah, Lopilato y Bublé son padres de Elías, de 7; Vida, de 4 y Cielo, de cinco meses. Actualmente la familia se encuentra viviendo en Argentina, en donde la actriz está protagonizando la versión teatral de Casados con Hijos.

Hace unos meses, Lopilato fue puntual acerca de la crianza que llevan a cabo para que los niños sepan valorar el dinero y no den las cosas por hecho. “Les explico que hay que trabajar duro para conseguir las cosas, que trabajé desde muy chica para tener lo que tengo hoy”, señaló la actriz.

Por su parte, Bublé, en relación con los detalles de crianza que brindó su esposa, señaló un punto que es crucial en el día a día con sus hijos. Indicó que los tres niños hablan castellano impulsados por su madre, que los lleva a las clases del idioma, y que si bien él intenta aprenderlo, son ellos sus fieles profesores. “Ellos me van enseñando y algunas veces me dicen: ‘No papi, así no’”, explicó y dejó en evidencia la fortalecida relación de Noah, Elías y Vida con Argentina, donde vuelven muy seguido junto a la actriz.

