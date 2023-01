De Flor Vigna y Flor Torrente a Guillermina Valdés y Luciano Castro, los famosos vivieron una tarde de playa en Mar del Plata

El parador Playa Movistar, ubicado en Playa Grande, contó con la presencia de varios famosos; FMK dio un show sorpresa

Pablo Mascareño LA NACION

MAR DEL PLATA (enviado especial). - Flor Vigna y Flor Torrente revolucionaron Playa Grande en una tarde a pleno sol en Mar del Plata, donde las celebridades disfrutaron de la inauguración del parador Playa Movistar , un punto de encuentro donde no faltará la música a lo largo del mes de enero. En el marco festivo del evento, LA NACION conversó con Vigna y Torrente sobre los proyectos laborales que ocuparán sus agendas del 2023.

Playa Movistar se encuentra ubicada en la frontera norte de Playa Grande, a pocos minutos del centro de Mar del Plata

Vigna, luego de conducir El último pasajero en Telefe, en su faceta de cantante se encuentra presentando sus nuevas canciones con un tour nutrido de fechas: “ Recorreremos toda la costa y también estaremos en Buenos Aires , algo que me tiene muy contenta”, sostiene, mientras busca despejar las dudas en torno a “Lotería”, su nuevo corte y sobre el que muchos pensaron que, al estilo Shakira, estaba dirigido a su ex Nico Occhiato, con quien compartió la conducción del ciclo de juegos de Telefe. Sin embargo, la canción está dirigida a un examor, quien la engañó con una amiga, cuando Vigna tenía 18 años : “El tema que estrenamos es una bomba y me pone muy feliz que en las redes se acompañe con tanto entusiasmo”. Vigna se presentará este domingo 22 de enero en Mar del Plata y el 28 del mismo mes en Pinamar .

Mientras una multitud se va acercando al parador, Flor Torrente cuenta que llegó a Mar del Plata acompañada por su novio: “Él también viajó por trabajo, así que aprovechamos estos momentos para compartir el lugar en las mismas fechas ”.

Mientras Flor Vigna y Flor Torrente responden con amabilidad a las fotografías que les piden los turistas que eligieron Playa Grande para pasar la tarde, sobre el escenario del parador Playa Movistar comenzó a tocar FMK , el artista de trap nacido en Necochea que explora los sonidos urbanos. El set del músico es ovacionado por los veraneantes, que dejaron carpas, sombrillas y el baño en el mar en una muy calurosa tarde marplatense.

FMK hizo bailar a todos en el atardecer de Playa Grande Mauro V. Rizzi (Fotografo)

Buena compañía

Así como la hija de Araceli González llegó acompañada por su novio, la ex de Nico Occhiato lo hizo en compañía del actor Luciano Castro , su actual pareja y con quien comparte el verano en un barrio cerrado al sur de la ciudad, descanso que Vigna intercala con sus conciertos. “ El proyecto musical está creciendo , lo mismo que el equipo que me acompaña, integrado por unos músicos increíbles”, reconoce.

Flor Torrente y Flor Vigna acompañadas por Guillermina Valdés y Luciano Castro

Luego de su paso por Mar del Plata, Torrente partirá rumbo a Milán , alternando las vacaciones con trabajo y planificando lo que será su 2023: “ Haré teatro muy pronto , algo que me tiene muy feliz y entusiasmada, no puedo decir nada más, sólo que es con Eva Halac, la misma directora con la que hice, el año pasado, Las Manos sucias, así que estoy súper feliz con eso, porque me gusta mucho trabajar con ella”.

Además, la actriz aguarda el estreno, durante el mes de marzo, de Reparo, film que rodó en Puerto Pirámides y está dirigido por Lucía Van Gelderen: “Es una película muy bella que habla de volver a tu lugar a reencontrarte con tu historia y con vos misma”. También durante la próxima temporada alta verá la luz Mac Animals, que saldrá por Disney+.

Florencia Torrente se mueve muy bien a la hora de posar como modelo Mauro V. Rizzi (Fotografo)

Guillermina Valdés fue otra de las figuras que se hicieron presentes en la Playa Movistar . Antes de partir hacia la función de Los 39 escalones, obra que realiza en el Teatro Tronador, la actriz compartió una extensa charla con Vigna, Torrente y Luciano Castro .

En este rincón de la coqueta Playa Grande, también se puede disfrutar de beach volley y futbol-tenis, pasatiempos que las estrellas no se animaron a probar. Dada la multitud que se hizo presente en el lugar, las celebridades demoraron su partida para poder cumplir con todos los saludos .

Flor Vigna alterna el descanso en Mar del Plata con el tour que realiza con las presentaciones de su nueva canción Mauro V. Rizzi (Fotografo)

Acompañada por Luciano Castro y personal de seguridad , antes de retirarse Flor Vigna se tomó unos segundos para hablar de su disco. “Se terminará pronto y se lanzará a mediados de año . La producción es de mi amigo Tao y mía. Venimos trabajando desde hace mucho y estamos contentos por ver cómo crece todo. Yo soy cantante, bailarina, vestuarista y productora, todo es muy a pulmón, pero nos pone muy contentos ”.

A pocos metros, Flor Torrente se despide en modo zen: “Hay que seguir construyendo el camino con proyectos que llenan el alma”. Dos avionetas surcan el aire con avisos publicitarios, pero sus motores son imposibles de escuchar ante los sonidos del último tema de FMK. Sobre el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, el tránsito se detiene para permitir el paso de las celebridades invitadas a Playa Movistar. Un trailer anuncia las funciones de una obra de teatro y más allá, un “trapito” pugna por sacarse una foto con un actor de moda. Mar del Plata en estado puro.