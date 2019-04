Mirtha Legrand: "Creo que va a pasar lo peor, creo que vuelve Cristina"

Crédito: Eltrece

La mesa de Almorzando con Mirtha Legrand estaba llena de figuras del espectáculo, sin embargo la realidad nacional es un tópico que la diva de los almuerzos no puede evitar tocar. Conversando con el periodista Tato Young, panelista de El Diario de Mariana, la Chiqui expresó sus mayores miedos para el futuro del país.

"No les alcanza el tiempo hasta octubre para revertir esta situación", dijo sobre el gobierno de Mauricio Macri. "Creo que va a pasar lo peor, creo que vuelve Cristina", vaticinó compungida. "Está muy mal el país, la gente está muy en contra y muy desesperada. No encuentro una persona que hable bien de este Gobierno, y yo lo apoyé muchísimo. Me da lástima, fastidio y hasta rabia que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso".

El periodista le aseguró que él siente que el gobierno actual todavía tiene posibilidades de seguir. "Yo creo que ellos confían y que la imagen de Cristina en un cuarto oscuro genera mucho rechazo. Hay encuestas publicadas donde la mitad de la opinión pública todavía no tiene definido su voto y los indecisos no están medidos", explicó. "Faltan siete meses. Lo que tienen que tener es una política más activa y estar más cerca de la gente, recordar para qué los votaron".

Mirtha volvió a repetir su compromiso para evitar que vuelva el kirchnerismo al poder. "Haré todo lo imposible para que gane Macri porque a mí me da miedo que vuelvan", expresó y aseguró que no quiere que el país termine como Venezuela.

"Yo creo que si llega a ganar el kirchnernismo van a tener sed de venganza y va a haber un ministerio del odio. Va a ser muy difícil y Argentina se va a transformar en Venezuela", argumentó antes de culpar a dos personas claves del gobierno por la situación actual. "Yo creo que Marcos Peña y Jaime Durán Barba son los responsables de este momento".