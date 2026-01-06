Morena Beltrán y Lucas Blondel: las dudas del comienzo, la charla en el vestuario, las ganas de ser padres y la romántica propuesta de matrimonio

Morena Beltrán y Lucas Blondel sorprendieron a sus seguidores de Instagram este lunes por la noche al anunciar su casamiento. La pareja esperó que pasaran los primeros días del año para compartir la feliz noticia con los fanáticos que están atentos a su relación desde que comenzó a finales de 2023, cuando él defendía la camiseta de Boca Juniors.

La periodista de 27 años y el futbolista de 29 iniciaron su vínculo a través de las redes sociales, más precisamente por Instagram. Aunque ya se conocían desde antes, cuando ella le hizo una entrevista durante su paso por el club Tigre. En aquel entonces, incluso jugaron al fútbol-tenis frente a cámara. Y todo quedó allí, como cualquier conductora que interactúa con un invitado en su programa. Fue un día común para ambos y ninguno imaginó que terminarían juntos.

El tiempo pasó y la vida los cruzó de nuevo. Esta vez con otras intenciones. Ellos ya se seguían por Instagram, pero jamás habían hablado por privado, hasta que él tuvo la iniciativa. Mensaje va, mensaje viene, acordaron una cita. Primero a escondidas, evitando que se diera a conocer la noticia, ya que hasta ese momento ni siquiera ellos sabían lo que sucedería. Hasta que un medio uruguayo los descubrió en una ciudad local y decidieron dejar de ocultarse. Al fin y al cabo, ninguno tenía nada que esconder y para ese entonces estaban enamorados, convencidos de que querían un futuro juntos.

Lucas Blondel le pidió casamiento a Morena Beltrán durante sus vacaciones en Uruguay (Foto: Captura de video / Instagram @morenabeltran10)

La conductora venía de una relación de tres años con el futbolista Tomás Mantia (jugó en Alvarado, Flandria y All Boys) y no planeaba volver a enamorarse. Mucho menos de otro deportista del mismo rubro. Sin embargo, se dejó llevar por sus sentimientos y su intuición. Según contó, en su primer mensaje privado de Instagram, Blondel la sorprendió por su simpleza y su vulnerabilidad. Lo sintió genuino, diferente a la imagen que tenía sobre otros jugadores que había conocido por su profesión. Así decidieron iniciar su relación, se permitieron conocerse y terminaron enamorándose.

Siempre fueron para adelante, proyectando y compartiendo. Primero, apostaron a la convivencia: en 2024 se mudaron a un inmueble ubicado en el barrio de Colegiales junto a su perro Pomelo, de raza Golden, y Alba, una gatita que tenía Blondel.

La propuesta de casamiento de Lucas Blondel a Morena Beltrán

Luego llegaron los planes de agrandar la familia. Él le expresó sus ganas de ser padre, ella le dijo que también quería ser mamá, pero que antes quería casarse, disfrutar de la celebración y vivir su experiencia dentro del matrimonio. Sin embargo, él le ponía pausa a aquella formalidad, decía que no quería ir “tan rápido”.

Lo tenía todo planeado. Estaba esperando que llegara su aniversario para hacerle la propuesta que ella tanto anhelaba. Buscaba hacerlo cuando realmente la sorprendiera. Y la propuesta llegó. Pero antes (y durante), debieron enfrentar la exposición, y que se hable de ellos.

El qué dirán

Desde que aceptaron tener una cita, ambos sabían –y lo hablaron entre ellos- que su relación se vincularía al rendimiento del futbolista. Le vaya bien o le vaya mal. Y fue el propio Lucas el que se encargó de defender su amor por Morena cuando sintió que hizo falta.

Morena Beltrán y Lucas Blondel planean tener hijos Instagram

“Desde el primer momento que empezamos a salir, yo sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal, era por ella. Es así. Es: ‘che, este no se puede mover porque no lo deja moverse’, o ‘sí, la está rompiendo: ehh, qué bien lo tiene’”, dijo el defensor de Boca Juniors en La Fábrica del Podcast. Al respecto, aseguró que busca no darle trascendencia a los comentarios en las redes sociales: “Intento no darle la importancia que no tiene. Yo estoy muy tranquilo con mi forma de ser o de entrenarme. He jugado bien y he jugado mal, pero siempre intentando hacer lo mejor”.

Sobre su presente en el club xeneize, relegado del plantel titular, dejó en claro: “Por ahí no me gustan algunas cosas que se dicen porque no son ciertas. Hubo cuatro entrenadores antes y con todos jugué y, si fuese ese el caso, me hubieran separado del grupo. Pero hay un montón de cosas que no me gusta que se digan, primero y principal por ella”.

En tanto, el futbolista reveló que en su momento tuvo una charla con algunos jugadores dentro del vestuario, anticipando lo que imaginaba que podía llegar a suceder. “Lo hablé con dos o tres compañeros con los que tengo mejor relación, pero no siento que me hayan mirado de esa forma. Muchos la conocen a ella y saben que no es cierto”.

Lucas Blondel y Morena Beltrán, muy enamorados Instagram

En tanto, reflexionó sobre su presente en Boca y cómo se apuntó contra su pareja: “Creo que se armó una bola detrás de no gustarle a un entrenador o de que el DT considere que hay dos jugadores que están mejor que yo. A partir de que salimos, es inevitable que se la haga parte a ella. Al ser conocida, es la más fácil. Son las reglas del juego y nosotros elegimos esto”.

Cómo fue la romántica propuesta en el medio del mar

Según el video que ambos publicaron en sus redes sociales, el futbolista estuvo en cada detalle. Y la fecha no fue casualidad: a finales de diciembre celebraron dos años juntos. Con todo definido y convencido de que quería que Morena fuera su compañera de vida, le hizo la propuesta frente a sus amigos y familiares mientras disfrutaban de un día de sol a bordo de un yate durante sus vacaciones en las playas de Punta del Este, en Uruguay.

Por caso, una de las mujeres presentes fue la principal cómplice, ya que estuvo a cargo de grabar la propuesta, haciéndole creer a la periodista que tomaría una foto de aquel atardecer soñado sobre el mar.

El beso y el abrazo con el que Morena Beltrán respondió a la romántica propuesta de matrimonio de su novio

Allí, cuando todos posaban para lo que parecía ser una imagen de recuerdo, el defensor dejó de mirar a cámara, se dio vuelta para ver a su pareja y le mostró una cajita con el anillo de compromiso. La periodista y analista deportiva, que previamente le había llamado la atención a su novio por no posar para la foto, se quedó atónica, bajó su mirada para enfocar y acomodarse los lentes de sol mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo.

“Dale bol***. ¿En serio?“, fue la primera reacción de ella, que luego lo abrazó y besó, confirmando as, que su respuesta era un sí rotundo. “¡Viva los novios!”, se escuchó de uno de los testigos, mientras todos aplaudían y celebraban el amor de la pareja. “Sí, le dije que sí. ¡Obvio!”, agregó ella entre lágrimas, mientras Blondel le colocaba el anillo en el dedo anular izquierdo.

Al ver la reacción y los miles de comentarios de sus seguidores, Morena comentó en la misma publicación de Instagram: “El aplauso eterno le da el toque. Los amo, amigos y familia”.

Y Lucas, todavía emocionado y contento por la respuesta de su futura esposa, agregó: “Te amo, gracias por decir que sí”.

Natalie Weber fue una de las primeras en enviar sus saludos a la pareja (Fuente: Instagram/@nannitaweber)

Los saludos de los famosos

Entre los casi 100 mil me gusta que obtuvo la publicación en menos de 12 horas, se destacaron los mensajes de varios amigos, colegas y también de otras mujeres de jugadores de fútbol. Como Natalie Weber (casada con Mauro Zárate), Agustina Gandolfo (pareja de Lautaro Martínez), Camila Galante (esposa de Lenadro Paredes), Carolina Calvagni (esposa de Nicolás Tagliafico), Sofía Calzetti (mujer de Sergio “Kun” Agüero) y Chechu Bonelli (expareja de Darío Cvitanich).

También dejaron sus mejores deseos y bendiciones Nati Jota, Mica Vázquez, Lola del Carril y el Chavo Fucks. Y la periodista Sofía Martínez, que es amiga de la pareja, destacó: “¡Sí! Aguante el amor, la familia, la celebración y ustedes dos. Los quiero. Ya lista para agendar la fecha”.

El video, en tanto, obtuvo un millón y medio de reproducciones y se volvió viral de inmediato. Para cerrar el día repleto de felicitaciones, Morena compartió una historia de Instagram con una foto de aquel día en el yate mostrando su anillo de compromiso y brindando con una copa. ¡Vivan los novios!