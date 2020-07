Naya Rivera: todo lo que se sabe hasta ahora de la desaparición de la actriz de Glee

La desaparición de Naya Rivera tiene en vilo al mundo entero. El miércoles 8, la actriz de Glee estaba navegando junto a su hijo de 4 años por el lago Piru, al sur de California, cuando decidió saltar al agua para refrescarse y nunca regresó . Mientras las autoridades siguen buscándola a contrarreloj , repasamos todo lo que se sabe hasta el momento del caso.

Las últimas horas de la actriz

Ayer por la tarde, las autoridades encargadas de investigar el caso difundieron un video en donde se puede ver a la actriz llegando al lago junto al pequeño Josey . En las imágenes se observa la camioneta de la estrella estacionando cerca del muelle, a Rivera bajando algunos bolsos y encargándose de su hijo para luego dirigirse hasta el bote que alquilaron para pasar la tarde.

"Las únicas personas que se suben al bote son ellos dos", explicó el comisario de Ventura Kevin Donoghue en una entrevista que dio a The Guardian.

El testimonio del niño sirve como referencia para reconstruir los últimos momentos de Rivera. "Mamá saltó al agua y no volvió a subir", le explicó Josey a la policía minutos después de que lo encontraran durmiendo solo en la embarcación. "No fue nada fácil entrevistar al niño de 4 años", aclararon las autoridades, revelando que el pequeño estaba nervioso y solo quería reencontrarse con su madre.

La búsqueda

En el día de ayer, el comisario encargado de la búsqueda dio a entender que está prácticamente descartado que Rivera haya sobrevivido . El hombre explicó que, a diferencia de lo que ocurre en el océano, en los lagos la visibilidad es mucho menor. "En particular en este lago, está lleno de plantas subacuáticas que hacen muy difícil el trabajo a los buzos", indicó al medio británico The Guardian.

"Luego de hablar con su hijo creemos que la mujer no regresó a la costa, por lo que el foco de nuestra búsqueda ahora está puesto en el agua", agregó.

En las últimas horas, la búsqueda pasó de ser una misión de rescate a una de recuperación del cuerpo. Los buzos que participan de la misma revelaron que el agua es muy turbia y que la visibilidad es casi nula debido a la cantidad de plantas que hay bajo la superficie. Como consecuencia de esto, deben ir tanteando con sus manos el espacio para tratar de localizar el cuerpo, que podría estar atascado en el fondo.

Son más de 80 las personas que participan en el operativo de rescate, que incluye la utilización de helicópteros, botes, cuatriciclos, personal en tierra, navegantes y buzos. La misión se lleva a cabo durante el día, ya que por la noche la visibilidad es tan baja que se ven obligados a suspender las tareas.

El paradero de su hijo

Ni bien le avisaron de la desaparición de Rivera, su exesposo y padre de Josey , Ryan Dorsey , se dirigió rápidamente al lago para hacerse cargo del pequeño. En el día de ayer, el actor y el niño fueron captados por las cámaras de un paparazzi cuando se encontraban en la casa de la hermana de Naya.

En las fotos se puede ver al niño sonriendo en los brazos de su papá, confirmando que se encuentra en buen estado de salud, tal como dijeron las autoridades. Padre e hijo pasaron la tarde junto a la familia de la actriz, la cual está devastada por lo ocurrido. Luego de un día compartido, Ryan regresó a su hogar con el pequeño para descansar.

Quién es Naya Rivera, la actriz que brilló en Glee

Naya Rivera tiene 33 años y nació en Valencia, California. Su familia, sin embargo, tiene ascendencia puertorriqueña. "Mi mamá es mitad puertorriqueña, mitad negra", explicó en el programa de televisión The View, en 2015.

Rivera estuvo en pareja con el rapero Big Sean y, tras terminar esa relación, se casó con el actor Ryan Dorsey en 2014. En 2017, la relación pasó por momentos turbulentos y Rivera llegó a ser arrestada por un delito de violencia doméstica , aunque los cargos fueron desestimados en 2018 y la pareja, finalmente, se divorció.

Sus primeros pasos en televisión los dio en The Royal Family , la serie que se emitió entre 1991 y 1992. Luego, tuvo una breve aparición en Family Matters , una popular tira norteamericana en la que solo apareció tres capítulos. Uno de sus papeles más recientes fue el de Collette Jones en la serie Step Up: High Water , que se emitió de 2018 a 2019.

En 2016, Rivera publicó un libro autobiográfico titulado Sorry Not Sorry , en el que se refirió a trastornos alimenticios que sufrió durante su adolescencia. Además de dedicarle algunos capítulos a su padecimiento y superación de la anorexia, la actriz contó que se sometió a un aborto durante los años en los que actuó en Glee .