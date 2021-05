Nico Riera contó que se registró en una app de citas: “Salí con alguien y fue divertido”

Durante una entrevista, Nico “Tacho” Riera fue consultado sobre si era cierto que se había registrado en una aplicación de citas. El actor no solo lo reconoció, sino que además precisó que tuvo un encuentro en el que la pasó muy bien.

“¿Tenés aplicaciones?”, le preguntó Tatiana Schapiro durante una nota en forma virtual para Teleshow. “Me hice un perfil a ver qué onda. Todavía estoy ahí”, respondió quien debutara en Kachorra (Telefé, 2002).

Nico Riera aún no vivió muchas experiencias con la aplicación: “Todavía nada. No sé, estoy ahí. También es que, entre ensayo y ahora con el tema de la tira, tampoco hay mucho tiempo. Tomé como costumbre pasar más tiempo en mi casa desde el año pasado y le agarré un poco el gustito. Entonces estoy como muy en mí, con mis cosas con proyectos”.

No obstante, el actor admitió que tuvo una cita. “Fue divertido. A mí no me cuesta pasarla bien, le saco el peso a un montón de cosas. Es simplemente pasar un buen rato, una buena charla. Te puedo hablar de astrología, apicultura. No me quedo sin tópicos. Es divertido ir a la nada, ver qué pasa. La espontaneidad hace que sea todo mucho más divertido”.

Asimismo, luego contó que en Instagram sus seguidores le preguntan si su perfil en la aplicación de citas es auténtico. “¿Y qué les contestás? ¿Les decís la verdad?”, le preguntó la periodista. “No digo nada. Hay que mantener el misterio”, cerró Riera.

LA NACION