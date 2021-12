“No paraba de llorar”: la confesión de Kate Winslet por haber estado alejada tres años de Leonardo DiCaprio

Desde que se conocieron en el set de Titanic, en 1996 -la película se estrenó al año siguiente y cambió para siempre la carrera de ambos- que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio construyeron una de las amistades más sólidas de Hollywood, e incluso volvieron a trabajar juntos en otro film: Solo un sueño, el drama de 2008 de Sam Mendes, expareja de Winslet.

Por lo tanto, cuando a partir del 2020 por la pandemia de coronavirus la actriz británica no pudo viajar para visitar a su gran amigo, se quebró en varias ocasiones. “Estuvimos tres años separados, y no podía dejar de llorar”, le contó la ganadora del Oscar a la publicación The Guardian, incluyendo también el año 2019, cuando antes del Covid tampoco lograron combinar agendas.

Leo DiCaprio y Kate Winslet se conocieron en su adolescencia y se convirtieron en amigos inseparables Reuters

Finalmente, hace poco tiempo se produjo el esperado reencuentro de los amigos en Los Ángeles que, de acuerdo a las palabras de Winslet, fue muy movilizante por todo lo que implicaba. “¡Lo conozco desde la mitad de mi vida!”, expresó. “En el rodaje de Titanic yo cumplí 21 años y él, 22″, apuntó.

“No es que yo haya estado en Nueva York o que él haya estado en Londres y hayamos tenido la oportunidad de cenar o tomar un café y ponernos al día. No hemos podido salir de nuestros países. Como tantas amistades en todo el mundo, nos extrañamos por culpa del Covid. Es mi amigo, un amigo muy cercano. Estamos unidos de por vida”, manifestó la actriz que este año se llevó el Emmy por su aclamado trabajo en la miniserie de Brad Ingelsby para HBO, Mare of Easttown.

Los rumores de romance

James Cameron les da indicaciones a Kate Winslet y Leonardo DiCaprio durante el rodaje de Titanic IMDB

En 2017, la actriz salió a negar las versiones que aseguraban que con DiCaprio pasaba algo romántico. Tras ser fotografiados mientras disfrutaban de una jornada de sol en Saint Tropez, los rumores fueron inevitables, e incluso se llegó a afirmar que Leo siempre había estado secretamente enamorado de ella. En una entrevista que brindó entonces, Winslet dijo que “afortunadamente” nunca hubo romance entre ellos, ni tampoco tensión sexual.

“Fueron siete meses de intenso trabajo [en Titanic], los dos éramos muy jóvenes, es increíble. Y por suerte, y creo que ahí tuvimos mucha suerte, nunca nos gustamos”, contó ella durante su paso por el show británico Lorraine. De esa forma, la actriz que interpretó a Rose en la película de James Cameron, desmintió las versiones. “Ya sé que es muy molesto escuchar esto, lo siento, pero es que nunca sucedió. Y eso permitió que tuviéramos lo que compartimos ahora, que podamos tomarnos el pelo mutuamente, y me parece maravilloso”.

Los actores, en la red carpet de Solo un sueño ARCHIVO

Posteriormente, la actriz habló del legado que dejó el taquillero film. “Lo lindo de Titanic es que ahora mis hijos y mis amigos me dicen: ‘Oh, me encanta la parte en la que...’ y se saben los diálogos de memoria, frases que a mí se me olvidaron hace tiempo. (...) Es increíble, y eso que ni siquiera habían nacido cuando se estrenó, lo cual me hace sentir muy vieja. Hay toda una nueva generación de niños que ven y disfrutan del film... Es como Mary Poppins, a mi parecer”, manifestó.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se reunieron luego de Titanic en Solo un sueño, dirigida por Sam Mendes

En otra entrevista, en ese caso con la revista Marie Claire, Winslet reflexionó sobre el motivo por el que su amistad con DiCaprio se mantuvo intacta por tantos años en la industria. “Creo que la razón de que haya funcionado nuestra amistad es que nunca hubo algo romántico entre nosotros. Es decepcionante para la gente escucharlo, porque en la telenovela de la vida de Kate y Leo ellos se enamoraban a primera vista y se estaban besuqueando constantemente. Pero la realidad es que eso nunca pasó”, contó la actriz, entre risas “Él siempre me vio como uno de sus amigos. Es que yo nunca fui muy ‘mujercita’”, reveló.