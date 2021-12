Mirtha Legrand: “No tengo nada, no estoy aislada, estoy perfecta”

La noticia ayer de que Claudio Cosano había dado positivo de Covid preocupó a todos. Las alarmas se encendieron sobre todo porque días atrás el diseñador fue el encargado de vestir a Mirtha Legrand en su regreso a la televisión , pero al poco tiempo llegaron las aclaraciones y las desmentidas.

Ante las versiones que circularon de que la diva de los almuerzos debía permanecer aislada por contacto estrecho, su entorno dijo a LA NACION : “Es todo un cuento, Mirtha está bárbara. Si Cosano se contagió, fue el sábado por una clienta y él la vio el viernes a Mirtha. Incluso el diseñador fue el lunes a trabajar a su programa de televisión. Si fuera así, debería estar todo ese programa aislado también. Además Claudio y todos los que estuvieron con Mirtha el fin de semana se hisoparon antes de estar en contacto con ella”.

Juana Viale, Mirtha Legrand y el diseñador Claudio Cosano

Sin embargo, y a pesar de esta aclaración, las especulaciones no cesaron y fue la propia Mirtha quien tuvo que desmentirlo públicamente este mediodía en Chiche 2021. En realidad, fue el conductor de Crónica quien sorprendió a la conductora llamándola sorpresivamente por teléfono. “Hola Chiquita. Gelblung te habla. ¿Cómo estás?”, lanzó el periodista ante un rotundo silencio en el estudio.

“¿Quién sos?”, preguntó Legrand un poco desconcertada. “¡Ah Chiche! Ya hablé recién con un asistente tuyo, no voy a hablar. Si hablo con vos después me vuelven loca. He prometido no hablar con nadie”, respondió Mirtha, en vivo. Y si bien no dio demasiados detalles, los pocos minutos que estuvo al aire sirvieron para volver a desmentir la información que estaba circulando en algunos medios. “No tengo nada, no estoy aislada, estoy perfecta”, remarcó Legrand desestimando los rumores.

Respecto al encuentro que tuvo con Cosano el día viernes (cuando se grabó su vuelta televisiva), la conductora contó: “Claudio se había hecho ahora un hisopado, que tardaron un poquito en darle el resultado. No tiene ningún síntoma, nada. El viernes después del programa nos sacamos una foto que duró un minuto, lo que tarda uno en sacarse una foto. Fue cuando terminé de hacer el programa. No estuve en contacto, en absoluto”.

Por último, La Chiqui explicó por qué no tiene que aislarse. “Él parece que se contagió el sábado por una clienta que fue a probarse y tocía muchísimo. Decía que se sentía mal”, concluyó tranquila mientras Chiche Gelblung le agradecía la aclaración.