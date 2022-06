Noelia Marzol decidió festejar su embarazo con una idílica “escapada sola” a Playa del Carmen

Tras el anuncio de su embarazo, Noelia Marzol se dispuso a disfrutar de unas merecidas vacaciones sola, en Playa del Carmen, México.

La bailarina de Sex le había expresado a su marido, el futbolista Ramiro Arias , que quería descansar y disfrutar de esta primera etapa de la dulce espera mientras él permanecía en la Argentina con el primer hijo que tienen en común, Donatello.

Por estos días, Marzol comparte en sus redes la cotidianidad de su flamante viaje, desde la comida del lujoso hotel donde se encuentra hospedada hasta las capturas de las conversaciones que mantiene con su esposo, quien le muestra todo lo que hace Donatello en su ausencia.

Noelia Marzol de vacaciones @noeliamarzolok

Noelia mostró desde México cómo va creciendo su pancita @noeliamarzolok

Noelia Marzol descansando en México @noeliamarzolok

En un reciente posteo de Instagram, la última ganadora de ShowMatch: La Academia, subió una seguidilla de fotos mostrando su incipiente pancita y tituló el álbum “Vacaciones con Alfo” junto a un emoji de un corazón.

En las imágenes se la puede ver radiante en la playa, y su pareja no tardó en elogiarla: “Estás hermosa, amor”, le manifestó Arias a la bailarina.

El anuncio del embarazo

Noelia Marzol

El viernes, el periodista Ángel de Brito y sus panelistas de LAM (América TV) anunciaron el segundo embarazo de la bailarina y actriz, quien brindó un móvil desde su casa, antes de irse de vacaciones.

“No sabemos cómo es que Ángel se entera de todo. Yo me hice el test y creo que él se enteró conmigo”, dijo la bailarina, quien se dio cuenta de que esperaba otro bebé por las náuseas que le generaban los perfumes de su pareja. “Aunque estuviera limpio o cuando se levantaba, todo los olores me parecían un asco”, reveló Marzol, quien también dio a conocer las buenas nuevas en sus redes.

“¡Queremos confirmarles y contarles que estamos esperando una hermanita de Doni! #Alfonsina. Felicidad absoluta es lo que siento. Gracias amor @ramiroarias13 por esta hermosa familia que estamos construyendo ¡Lo más valioso de mi vida son y serán siempre todos ustedes! Jaja, ya somos un montón, los amo con mi vida entera ¡Allá vamos! Una nueva aventura realmente nos espera”, escribió la actriz de Millennials.

Asimismo, en un vivo de Instagram, Marzol brindó más detalles de su embarazo. Algo fundamental para la actriz a la hora de elegir el nombre de la niña fue que el diminutivo fuera de su agrado, por eso les pidió a sus seguidores que le dieran sugerencias para nombrar a Alfonsina, que tendrá un poco más de un año de diferencia de edad con su hermano.

El fuerte episodio con su hijo Donatello

Noelia Marzol y su hijo Donatello instagram

Hace casi dos meses, la bailarina contó en las redes que vivió momentos de desesperación porque su bebé se ahogaba con un cartón.

La bailarina detalló cómo le debió realizar maniobras de primeros auxilios al pequeño. “Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado. Importantísimo hacer curso de primeros auxilios”, escribió en una historia de Instagram.

“Creo que fue un pedacito de cartón. Al ser algo blando es menos grave que un objeto contundente, me parece”, compartió. “Percibí que se ahogaba, lo puse boca abajo sobre el antebrazo y le golpeé la espaldita. Le soplé la cara y repetí la misma secuencia un par de veces hasta que terminó vomitando, lo cual hizo que se le despeje la garganta”.

El crudo relato de Noelia Marzol

Marzol aseguró que todo pasó en un breve lapso de tiempo. “Todo sucedió en segundos, una eternidad para mí. Mientras trataba de pensar dónde llevarlo de urgencia, por suerte lo resolví”, les contó a sus seguidores.