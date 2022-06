El detalle en una foto de Luisana Lopilato que podría indicar el nombre de su futura hija

El 22 de febrero Luisana Lopilato y Michael Bublé comunicaron que esperaban a su cuarto hijo. La feliz noticia llenó de alegría a los seguidores de la pareja, que se convirtió en la favorita del mundo del espectáculo. Los artistas ya son padres de Noah (8), Elías (6) y Vida (3) y el sexo del nuevo integrante es una sorpresa para todos, aunque la artista podría haber deslizado un dato que llenó de preguntas a sus millones de fans.

Luisana Lopilato y Michael Bublé son figuras públicas, reconocidas internacionalmente, trabajan en los medios y tanto su carisma como su personalidad conquistó al público, y es por esto que lo que sucede a sus alrededores genera interés, como lo fue la salud de Noah cuando en 2016 fue diagnosticado con cáncer. Son pocas las ocasiones en las que los niños son mostrados públicamente, como así también es escasa la información que se conoce sobre ellos.

Luisana Lopilato comunicó su embarazo con una tierna imagen (Foto Instagram @luisanalopilato)

En este sentido, no suena desatinado la postura de Luisana Lopilato de no revelar el sexo del bebé en camino. La actriz atraviesa su segundo trimestre de gestación y en Instagram muestra cómo crece su vientre; sin embargo no da detalles al respecto pero son sus seguidores quienes están atentos a cada publicación para poder obtener más información sobre la popular actriz y el feliz momento que atraviesa.

Luisana mostró su viaje a Roma (Foto Instagram @luisanalopilato)

Es en esta línea que la última publicación en redes sociales no pasó desapercibida. Luisana se encuentra recorriendo Italia y disfruta de días a puro relax, calor y paisajes de película. Feliz, se mostró desde Roma donde posó tanto en sus pintorescas calles, y por supuesto desde la Fontana di Trevi, un paseo que ningún turista deja de realizar. Fiel a la opinión de sus seguidores, la argentina preguntó qué más querían ver de esta maravillosa ciudad.

Luisana mostró su pancita (Foto Instagram @luisanalopilato)

Además, fue en una de estas imágenes en la que Luisana hizo una descripción particular. “Disfrutando de Roma”, escribió y lo acompañó con cinco emojis de corazones. Por supuesto que las especulaciones no tardaron en llegar, ya que se indica que estas figuras podrían graficar la presencia de ella con sus cuatro hijos, incluido el bebé en camino. Y sería Roma el nombre elegido para el cuarto integrante, que coincide con la ciudad que visita actualmente.

El particular detalle en la imagen de Luisana (Foto Instagram @luisanalopilato)

Por el momento, la futura madre no confirmó el sexo de su cuarto hijo pero fue Darío Lopilato quien en quebró ese hermetismo, y en una reciente entrevista reveló el dato que los propios padres buscaban resguardar. “Se viene otra sobrinita y estamos contentos con el nuevo embarazo de Luisana. Estoy muy ansioso y cuando estuvo Lu la otra vez le besaba la pancita, al igual que hice con mi hermana Daniela. Yo soy de hablarles y jugar con ellas”, expresó sin notar que estaba dejando atrás la gran incógnita que desde hace meses tienen los fans de su hermana. Desde entonces, la familia no habló al respecto y la actriz hizo la vista gorda ante las declaraciones del actor, y continúa sin hablar sobre este punto.