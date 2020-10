Oriana volvió al país tras 10 meses de permanecer en Italia y emocionó a todos Crédito: Capturas

La actriz y cantante Oriana Sabatini regresó a la Argentina junto a su novio, Paulo Dybala, tras 10 meses de estadía en Italia, donde estuvo con su pareja, el futbolista Paulo Dybala. En ese período, ambos contrajeron coronavirus y, a comienzos de septiembre, su madre Catherine Fulop, su padre Ova, su hermana Tiziana y su abuela también dieron positivo de Covid-19.

Una vez pasada la tormenta, Oriana decidió volver al núcleo familiar, pero lo hizo orquestando un plan para tomarlos por sorpresa: avisarles de su arribo, pero cambiando la fecha. Por lo tanto, cuando tocó el timbre de la casa y fue recibida por su mamá, la emoción no tardó en surgir.

"Después de diez meses volvimos a casa", escribió en su cuenta de Instagram la cantante, para luego hacer una salvedad: "Ante cualquier duda sepan que estoy cumpliendo la cuarentena de quince días y llené todos los formularios y permisos para poder viajar y llegar a mi casa".

En el posteo que ya lleva más de 900 mil reproducciones se puede ver todo el recorrido que hace Oriana para sorprender a los integrantes de su familia, uno por uno, y también a sus mascotas. "¿Qué hacés acá?", le pregunta Cathy mientras la abraza: "Nos engañaste estúpida", bromeó luego. Tras ese primer abrazo, va a buscar a su padre, a quien sorprende en la habitación, y quien la mira emocionado por un largo tiempo. "Mirá, está llorando, no puedo creerlo", se la escucha decir a Cathy mientras Ova trata de disimular las lágrimas.

Finalmente, Oriana va hacia el cuarto de su hermana Tiziana -quien debió permanecer internada cuando contrajo coronavirus, al igual que su papá y su abuela-, a quien despertó saltándole encima, mientras los perros hacían lo propio, y la familia se mostraba unida y feliz.

Fulop no tardó en compartir la noticia en las redes, y el video del reencuentro se volvió Trending Topic este miércoles.

"Qué emoción después de diez meses abrazarte. Ori volvió y a mí el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar; ha pasado tanto desde la última vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo. Bienvenida a casa (estará cumpliendo la correspondiente cuarentena de quince días y viajó con todos los permisos requeridos)", escribió la conductora sobre la sorpresiva llegada de su hija mayor al hogar.

