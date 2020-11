Oriana Sabatini le organizó un romántico festejo de cumpleaños a Paulo Dybala

La actriz y cantante compartió imágenes del festejo que le organizó al futbolista Crédito: Instagram Oriana Sabatini

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 16:39

Oriana Sabatini le demostró todo su amor a Paulo Dybala el sábado por la noche, con motivo del cumpleaños del futbolista, quien hoy celebra la llegada de los 27. La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram imágenes del evento, desde la torta de cumpleaños y la decoración con rosas que pidió especialmente para su novio, hasta el momento del abrazo emotivo.

"Te amo hoy y cada día un poco más, aunque a esta altura ya me parezca imposible. Y mi deseo para vos en este día y siempre es poder verte feliz, haciendo lo que sea, siendo el que quieras, y de la manera que quieras. Sos increíble y te merecés todo lo que te propongas. Feliz cumple mi vida, ¡te amo con toda mi alma y mucho más!", escribió Oriana en su red social. Las postales del romántico encuentro fueron replicadas por Dybala en sus redes.

La romántica sorpresa de Oriana a su novio Crédito: Instagram Oriana Sabatini

La relación entre ambos está más que consolidada y este año fue particularmente especial. Ambos contrajeron coronavirus, y se apoyaron mutuamente, incluso cuando Oriana regresó a la Argentina para sorprender a su familia, tras haber estado 10 meses en Italia acompañando a su novio.

"Qué emoción después de diez meses abrazarte. Ori volvió y a mí el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar; ha pasado tanto desde la última vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo. Bienvenida a casa (estará cumpliendo la correspondiente cuarentena de quince días y viajó con todos los permisos requeridos)", escribía Catherine Fulop al ser sorprendida por su hija.

La torta de cumpleaños de Paulo Dybala Crédito: Instagram Oriana Sabatini

Por otro lado, hace unas semanas comenzó a cobrar fuerza el rumor de que la actriz de Secreto bien guardado estaría embarazada. Todo empezó cuando, Andrea Taboada, panelista de Los ángeles de la mañana, afirmó que la cantante y el futbolista se encuentran en la dulce espera. Sin embargo, cuando Ángel De Brito, conductor del programa, posteó en sus redes al respecto, Oriana desmintió la versión con humor.

El abrazo después de soplar las velitas Crédito: Instagram Oriana Sabatini

"¿Acaso me están tirando una indirecta para que le afloje a los franuis?", respondió la joven, haciendo alusión a las conocidas frambuesas bañadas en chocolate.

Conforme a los criterios de Más información