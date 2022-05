Pamela David, nuevamente lejos de la pantalla y cerca de los viñedos: “No quiero hacer televisión a cualquier precio”

Lejos de la televisión y cerca de los viñedos. Así podría definirse el presente de Pamela David, que este miércoles charló con los periodistas y el panel de Socios del Espectáculo, por eltrece, explicó por qué hoy no tiene un espacio en la grilla de América TV, habló de un posible regreso del ciclo de entretenimientos La ruleta de tus sueños y contó qué hace lejos de los medios.

“Estás sin trabajar en la tele después de hacer un formato distinto como fue La ruleta..., ¿Cómo llevás los días, el ocio?” fue lo primero que le preguntó Adrián Pallares, excompañero de trabajo, durante la entrevista. “ En realidad no es ocio. No me quedo quieta. Soy una mamá súper presente , pero estoy haciendo como una plancha a conciencia ”, reveló, y de inmediato explicó que está esperando el momento justo para ver qué es lo próximo que va a hacer.

Sin embargo, David se mostró confiada en un posible regreso de La ruleta de tus sueños, un programa de juegos que logró una buena respuesta del público, y habló de otros posibles proyectos. “A mí, La ruleta... me encantó hacerla, se fue una primera temporada, estamos nominados a los Martín Fierro como programa de entretenimientos y yo creo que si ganamos tiene se tiene que adelantar la segunda presentación cuanto antes”, explicó con picardía.

Luego, la exparticipante del reality show El Bar habló de su presente. “Hoy estoy esperando. Sinceramente, hice un cambio muy fuerte”, reveló, recordó que trabajó con Luli Fernández en Pamela a la Tarde y que cuando se fue de ese programa estuvo más de dos años sin hacer televisión. “ No quiero hacer tele a cualquier precio. Soy muy consciente de lo que entrego y de lo que entra en la casa. Quiero que entre algo mejor de lo que tienen ”, se sinceró.

Cuando Karina Iavícoli le preguntó cómo se gestó ese cambio, si desde su lugar de espectadora o como parte del medio, David explicó que no sabe cómo se dio el cambio, pero que tiene que ver más con un proceso que fue de adentro hacia afuera. “Tener conciencia de un montón de cosas. No es solo lo que uno dice sino el espacio que le das al que habla, al invitado que viene”, completó.

En ese momento, Pallares recordó una anécdota que, según él, define totalmente a David. “Cuando fue todo el tema del hijo de Bublé y Luisana, que ellos mandan un comunicado, recuerdo que lo leímos y al otro día dijimos con la producción: ´¿Cómo seguimos este tema?´. Y Pamela dijo una cosa que para mí fue tremenda: ‘Este tema no lo vamos a seguir, chicos, porque a mí no me gustaría que estén hablando del cáncer de mi hijo en televisión. Ya hablaron ellos, nosotros no vamos a hablar más de eso’”.

“Eso fue hace un montón”, recordó Pamela, y agregó que a veces “uno puede pelear por los temas que no quiere tocar y a veces no”. “Y te lleva el malón, y los temas salen igual... Por eso prefiero esperar a lo próximo”, agregó, y explicó que la tele es hermosa, que tiene un ida y vuelta que no tienen otras plataformas, pero que “si se usa para bien, mucho mejor”.

¿Qué hizo la conductora durante esos años de parate? “Pude estar acompañando a mis hijos en plena pandemia que si hubiera estado trabajando no hubiera podido estar tan a pleno como estuve”, señaló. David explicó que fue una casualidad salir de la tele en 2019 y luego haber podido estar tranquila en su casa en tiempos de Covid: “Fue una jugada sin querer brillante, intuitiva”, catalogó, y recordó que además se dedicó a la producción de vinos. “También estoy haciendo a conciencia la plancha porque vendí un montón y la segunda cosecha la voy a tener recién en agosto”, explicó, y contó que no lo quiso hacer masivo y que la producción es acotada.

Pelea superada

Luego de aclarar que sigue en América, a Pamela David le preguntaron por una de las nuevas adquisiciones del canal. “Como figura de América, ¿cómo te cayó que Yanina Latorre llegue al canal después de haber tenido que aguantar embates fuertes de ella?”, le preguntó Rodrigo Lussich, conductor del envío de eltrece. “Pero es que yo no tengo problemas con ella. Nunca los tuve”, dijo categórica.

La panelista comentó de forma agresiva a través de Twitter la conducción de Pamela David en Pamela a la tarde. Archivo

Por último, David recordó que trabajó con ella haciendo Gran Hermano: El debate y que fue muy buena compañera, aseguró que como profesional es brillante, que ella no interviene en las contrataciones del canal y aseguró, para despejar dudas, que buscaría por todos los medios contratarla de necesitar formar un panel. “Habría que preguntarle a ella”, cerró la conductora el tema sobre la supuesta mala onda entre ambas.