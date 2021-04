Pampita: cómo fue la escapada de fin de semana largo de la modelo

Carolina “Pampita” Ardohain decidió hacer una breve escapada este fin de semana largo, y compartió en su cuenta de Instagram cómo fueron esos días de descanso.

La modelo y conductora eligió pasar los días en una reconocida cadena de hoteles, específicamente en la ciudad de Pilar. En las imágenes que dio a conocer en sus redes se la puede ver abrazada a su marido, Roberto García Moritán, y luego junto a la pileta, luciendo un holgado vestido blanco, y con una radiante sonrisa.

Por otro lado, Pampita también posteó imágenes de sus hijos, la imponente vista desde su habitación de hotel, las comidas, los paseos en bicicleta y los regalos que le dejaron en su llegada.

“Gracias por estos momentos mágicos”, escribió Ardohain al aludir al lugar donde se tomó unas mini vacaciones alejada de la ciudad, para luego retomar sus compromisos laborales, como la conducción de su programa de Net TV, Pampita Online.

Recientemente, en su propio ciclo, la modelo contó que planea adelantar el baby shower de su hija en caso de que en las próximas semanas se apliquen mayores restricciones como consecuencia de la segunda ola de coronavirus en la Argentina.

“No sabemos qué va a pasar con la pandemia y después, quizá, no lo vamos a poder hacer. Hay medidas nuevas y tenemos miedo de que en cualquier momento ya no puedas juntarte ni con diez personas. Así que, por las dudas, adelantamos todo a las apuradas”, explicó en su ciclo la flamante jurado de La Academia.

Pampita espera su primera hija con García Moritán, y había anunciado su embarazo desde México, en un vivo de Instagram, rodeada de familiares y amigos. Hace unas semanas, Ardohain le contaba a LA NACION cómo sobrelleva la dulce espera.

“Me siento muy bien, ya pasaron las náuseas por suerte. Al principio vomité un montón, y me quedaba en el baño porque no llegaba a ir y volver. Ahora tengo mucho sueño. Después del almuerzo me duermo en cualquier lado, pero hago una siestita de 10 minutos y después recupero. Antojos no tengo muchos por ahora, veremos más adelante”, manifestó.

Asimismo, Ardohain añadió que experimenta este embarazo sin preocupaciones.

“Al ser el quinto, se vive con menos ansiedad, con menos preocupación y mucha más naturalidad. Lo transitás de otra manera, con más seguridad, experiencia y sabiduría. Ya tengo como una escuela en esto. Voy al médico y ya sé todo lo que me va a decir (risas). Además, te cambio pañales con una mano, con el bebe en la falda o parado, ya estoy relajada”, aseguraba la modelo.

LA NACION