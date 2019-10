La modelo aludió a las declaraciones de Susana, quien en su programa se mostró sorprendida por los noviazgos de Ardohain Fuente: Archivo

El domingo, Susana Giménez tuvo como invitados a su programa a Fernando Burlando y a su novia, Barby Franco, quienes hicieron terapia de pareja con la diva de los teléfonos, al explayarse sobre los motivos por los cuales continúan posponiendo su boda. En un momento de la distendida charla, el abogado mencionó a Carolina "Pampita" Ardohain en una de las anécdotas que compartió con la conductora.

"El otro día en un desfile, yo estaba sentado al lado de Pampita y Barby vestida de novia tiró el ramo y en vez de agarrarlo yo, lo agarró Carolina", contó. Entonces, Susana sorprendió al brindar su opinión sobre la vida sentimental de la modelo: "Ah, pero ella sí que se casa cada cinco minutos. ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!", exclamó la diva, con la espontaneidad que la caracteriza.

En el marco del festejo por los 54 años de la revista Gente, Ardohain fue consultada por el programa de América, Intrusos, sobre los dichos de Susana, y reaccionó con mucho humor. "La amo, la admiro, admiro su frescura, su forma de ser, ella dice todo lo que piensa, y eso la hace especial, y por eso la amamos, así que...que no cambie en nada", comenzó diciendo Pampita, para luego secundar a la diva. "Sí, Su, este año estuvo movido, tenés razón, hubo unos cuantos, pero ya está, esta vez va a salir bien", expresó Carolina respecto a su vínculo con Roberto García Moritán.

"Estoy muy contenta, y también muy contenta por mantener la relación en privado. Yo tengo etapas...voy probando, no me hago drama. Si me va bien, maravilloso; y si no, bueno, ya he sufrido por amor, ya pasó, todo pasa", concluyó Pampita.

Recordemos que en su propio ciclo, Pampita Online, la modelo y conductora hizo referencia a "los tiempos adecuados" para avanzar de una relación a otra. "Hay que ser claros y no reincidir. Si estás reincidiendo hasta el día anterior y de repente aparecés con otra persona, es raro. Si las cosas están claras y no te mandás ni un WhatsApp, ya estás medio listo para hacer lo que quieras", opinó, y luego se río de sí misma ante la pregunta de su panelista, Luis Piñeyro.

"¿Suponete que estabas en pareja y terminás saliendo con alguien que ya conocés (...)?", le preguntó, ante lo que Ardohain retrucó: "¡Justo a mí me vas a preguntar! ¡Antes de los dos meses el amor ya me encuentra! ¡Viene solo, aparece! ¡Tengo un imán para el amor!", remarcó entre risas.

Efectivamente, tal como manifestó Pampita en Intrusos y en su programa, este año su vida sentimental fue muy movida: estuvo de novia con Pico Mónaco, con quien apostó a una reconciliación; posteriormente entabló un vínculo con Mariano Balcarce; y a los dos meses inició el noviazgo con García Moritán, su actual pareja, con quien se la nota muy feliz.

