Para el gerente de Contenidos de A24, “el horario de Viviana con vos está esperando a su conductora”: qué pasará este lunes

Este domingo, como todos los domingos a las 18, los oyentes de FM Milenium (106.7) esperaron a que comenzara el ciclo de entrevistas Un día de domingo, conducido por Viviana Canosa pero la periodista no se presentó y la emisora en la que Canosa trabaja desde 2019 se vio obligada a reproducir música durante el espacio reservado para su programa.

El viernes, cuando el reloj indicó la hora en la que correspondía el inicio del programa Viviana con vos (A24), la periodista no se hizo presente. Minutos después, trascendió que se negó a salir al aire luego de una acalorada pelea con la producción. Horas más tarde, acudió a su cuenta de Twitter para anunciar oficialmente el final del programa. Según trascendió, no le habrían permitido emitir un informe crítico sobre el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, y eso la llevó a tomar la tajante decisión de abandonar el programa. “Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”, afirmó en la red social.

Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. (abro hilo) — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 6, 2022

Para concluir su descargo, Canosa agradeció por poder tener su programa durante un año y medio y destacó la calidad de trabajo de todos los que formaron parte del equipo. A su vez, aclaró que si bien pueden estar equivocados con su postura, defenderán siempre la libertad y la dignidad. La periodista firmó el comunicado con su nombre y el de sus compañeros, Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe y Andrés Bombillar. Trascendido el mensaje de Viviana Canosa, las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido a través de diversos mensajes por parte de los usuarios. Entre ellos, se visualizaron palabras de apoyo de diversos colegas y políticos hacia la periodista que no dudó en mostrarse como una fiel defensora de la libertad de informar. Entre otros, se destacaron los mensajes del expresidente Mauricio Macri, de Patricia Bullrich y de Javier Milei, entre los principales referentes de la oposición.

Mariano Besada, gerente de contenidos de A24, dialogó con LA NACION tras la decisión de la periodista de no salir al aire el viernes último y aseguró que desde el canal están esperando que la conductora se reincorpore al programa Viviana con vos, este lunes a las 21. “El viernes no estuvo al aire porque así lo decidió ella –señaló Besada–. No me parece bien que un conductor abandone el programa sobre todo si es en vivo y diez minutos antes de salir al aire, pero son cosas que pueden pasar en la tele”.

Respecto a los señalamientos de censura por parte de Canosa hacia la producción del programa, Besada apuntó: “En los medios siempre hay un director editorial, que es el responsable final de lo que se publica o sale al aire. En este caso, el editor consideró que un video casero con tres personas escrachando al ministro de Economía (Sergio Massa) no tenía entidad suficiente para ser difundido”. El gerente detalló que desde la producción ejecutiva del canal venían realizando un especial seguimiento a los escraches ya que se repetían en distintos programas. “El resto respetó sin objeciones el hecho de no publicar más escraches, vengan del color político que vengan. Viviana (Canosa) se ofuscó y decidió no salir al aire”.

Besada entiende que Canosa “seguirá haciendo su programa”. “Ella es una profesional que tiene una relación contractual con el canal y va más allá de todo el revuelo que su decisión del viernes ocasionó. Estamos hablando de una persona que tiene mucha trayectoria en los medios”, concluyó el gerente de Contenidos de A24.

Viviana con vos se emite de lunes a viernes de 21 a 23 por A24. De no presentarse este lunes Viviana Canosa, las gerencias de Noticias y Artística del canal prevén salir al aire con una programación de emergencia, tal cual sucedió el viernes. Una de las posibilidades que estarían barajando es la de extender hasta las 23 la emisión de Para que sepas, conducido por Edi Zunino y Marcela Pagano.

