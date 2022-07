PH: un diputado de la oposición y los famosos que acompañarán a Andy Kusnetzoff este sábado

Coincidiendo con un nuevo aniversario del Día de la Independencia, el programa PH: Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, tendrá este sábado una nueva emisión a las 22.15, por la pantalla de Telefe. Como todos los fines de semana, el exitoso ciclo de entrevistas que reúne a famosos de distintos ámbitos sumará un nuevo capítulo a su sexta temporada y contará con varios invitados especiales.

Del mundo del espectáculo se sentarán a la mesa el actor Ruggero Pasquarelli, la bailarina y panelista Lourdes Sánchez y el conductor Juan Alberto Mateyko, quien semanas atrás fue noticia por haber sido víctima de dos robos en su domicilio en menos de una semana. “Hace siete años que vivo acá [en un departamento del piso 16 de un edificio de la ciudad de Córdoba] y nunca me habían robado y en cinco días entraron a mi casa dos veces”, le dijo el conductor a LA NACION. “No es mucho dinero, pero me siento ultrajado”. En las dos oportunidades en que entraron a su vivienda, los ladrones no dejaron rastro, ni siquiera revolvieron nada. “Estaba todo impecable. Fueron al lugar donde estaba el dinero, como si supieran”, explicó. “En verdad, la primera vez pensé que había sido un descuido mío, porque no quise ni pensar en un robo. Y cuando sucedió por segunda vez, ya estuve seguro”, sumó el animador.

El historiador Felipe Pigna será otro de los invitados al ciclo más visto de los sábados por la noche en la televisión argentina. Junto a él, Kusnetzoff repasará los acontecimientos que rodearon a la Declaración de la Independencia.

Para abordar la realidad política tras la reciente renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, la mesa de invitados de PH se completará con la presencia de la periodista Agustina Kampfer y del diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz. El economista de la oposición se refirió en los últimos días al nombramiento de Silvina Batakis, sobre lo que dijo: “Veo a colegas tratando de descifrar cómo piensa Batakis, como si acaso tuviera margen de maniobra propia o viniera con algún tipo de plan, pero no, no y no. Esta es una crisis política formidable, la continuación de la batalla que empezó con la carta de Cristina [Kirchner] el año pasado y que se sigue llevando puestos funcionarios”. Tetaz también apuntó contra la imagen que quedó del presidente Alberto Fernández tras la embestida del propio seno de su frente político: “La verdad es que quedó completamente debilitado, por no decir pintado. La pregunta es: ¿Batakis llega para imponer lo que pedía Cristina en la carta del año pasado? Porque acordate que en la carta del año pasado Cristina pedía poco más no cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), darle más a la maquinita porque se habían quedado cortos con la impresión. Si [Batakis] viene a hacer más cristinismo con la economía, a darle más a la maquinita de lo que le dieron hasta ahora y a pelearse con el FMI, muchachos, ajústense los cinturones”, advirtió Tetaz en diálogo con Radio Rivadavia.

Es de esperar que este sábado, el actual panorama político y económico del país centre gran parte del debate a lo largo de la noche en la nueva emisión del programa de Telefe, además de las ya habituales historias de vida y anécdotas personales que comparten los invitados.