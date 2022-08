Por qué el novio de Silvina Escudero no quiso posar para la prensa: los motivos

Ayer fue uno de los días más felices en la vida de Silvina Escudero: la bailarina se casó con Federico, su novio, luego de cinco años de amor. La pareja se trasladó hasta Rincón de Milberg a bordo de un auto blanco que ingresó directamente al salón. Visiblemente feliz, la bailarina y panelista saludó desde lejos y prometió salir a hablar con la prensa después de dar el “sí, quiero” Luego de que una jueza de paz oficiara la unión, la bailarina salió para posar con la libreta de familia en la mano ante los fotógrafos que se trasladaron hasta allí y para charlar con la prensa. Pero algo faltó en el cuadro final: el novio. Sí, el novio brilló por su ausencia. ¿Por qué Federico no acompañó a su esposa en el clásico ritual de los famosos?

Silvina Escudero y su flamante marido, quien no quiso posar para la prensa Grosby Group

Muy emocionada, lo primero que hizo la bailarina cuando Rafa Juli, el movilero de Intrusos, arrancó la entrevista fue mostrar su anillo de bodas. “Estamos felices. Súper contentos. Fue todo felicidad hoy”, contó y reconoció que se emocionaron y que los ojos se les llenaron de lágrimas. “¿Por qué él no está acá al lado tuyo para las fotos, para alguna preguntita?”, fue directo a la gran incógnita. “Porque él no trabaja en los medios. ¿Una preguntita, mi amor? Se muere de vergüenza que le pongas un micrófono y hable, pobrecito”, reveló.

Luego de confirmar que nunca le había pasado tener un novio al que no le gustara aparecer delante de las cámaras, Escudero elogió la postura de su marido: “Es hermoso, él respeta mi trabajo y le encanta y me da todo mi lugar. Agasajamos a la prensa acá, en nuestro civil, pero él se muere de vergüenza”. repitió. “Él no se va a colgar de vos, eso seguro”, sentenció Juli. “Nunca se colgó”, retrucó ella. En relación con la luna de miel, la mediática explicó que ahora se van a escapar a algún lugar cerquita y que luego de la ceremonia religiosa y la fiesta, que se llevará a cabo en diciembre, se van a ir de viaje.

Se casó Silvina Escudero: el look de los novios, los invitados que llegaron tarde y las perlitas de la ceremonia Gentileza

“Es comerciante”, aseguró Escudero cuando le preguntaron por la ocupación de su flamante marido, Federico. Cuando la consulta fue por los hijos, la bailarina no dudó: “Por supuesto que pensamos en tener”, y dejó entrever que iban a practicar la mismísima noche de bodas. “Lo elijo hoy y lo elijo todos los días. Y como le dije en la ceremonia, ojalá sea viejita junto a él. La vida dirá pero hoy lo elijo para que esté toda la vida conmigo”, cerró.

Al límite

Todo estaba listo para empezar con la ceremonia, la hora era la indicada, pero aún faltaba una invitada muy especial: Vanina Escudero, la hermana de la novia. La bailarina llegó junto a toda su familia 10 minutos después que Silvina y Fede. “Vanina llegó tarde. Manejaba Waldo, vinieron con los padres de Silvina. Ni bien entraron, comenzaron los aplausos porque estaban esperando que lleguen ellos para empezar”, confirmó el cronista de Intrusos desde la puerta del lugar.

Después de la ceremonia por civil, Silvina Escudero tuvo un pequeño agasajo junto a amigos y familiares Gentileza

Luego de la ceremonia, Waldo y Vanina charlaron con la prensa del particular traspié. Tras compartir su emoción por el enlace de su hermana, la también bailarina contó que llegaron a tiempo y que todo estuvo “espectacular”. “La ceremonia estuvo muy cálida, habló la jueza y pudimos hablar algunos de los testigos, así que fue muy personalizada y emotiva”, repasó. Luego reveló que hubo una sorpresa con los anillos: fueron los perros de la pareja, Blanca y Mulata, quienes ingresaron con las joyas. “Fue re lindo porque ellos también un poco se conocieron por los perros. Entonces todo tiene que ver. Los dos son muy perreros y aman a sus hijos perrunos”, completó ella.

Toda la intimidad del festejo